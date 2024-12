Muere Rey Mysterio Sr., tío del luchador de la WWE

Miguel Ángel López Díaz, conocido en el mundo de la lucha libre como Rey Mysterio Sr., falleció este viernes 20 de diciembre a los 66 años, según informó su hijo, el Hijo de Rey Mysterio López.

Nacido en Tijuana, Rey Mysterio Sr. descubrió su pasión por la lucha libre desde muy joven. Aunque inicialmente incursionó en el boxeo, fue a los nueve años cuando asistió a una arena local y quedó cautivado al ver a luchadores como Aníbal, Rayo de Jalisco y Solitario. Inspirado por esas figuras, comenzó a entrenar en secreto y debutó profesionalmente en enero de 1976.

Antes de adoptar el nombre que lo hizo famoso, compitió como Genio Azul, Ray Man, Jinete de la Muerte y Maravilla Blanca. Finalmente, registró el nombre Rey Mysterio, que posteriormente cedería a su sobrino, hoy estrella mundial de la WWE, Rey Mysterio Jr.

Además de su carrera como luchador, Rey Mysterio Sr. abrió un gimnasio junto a Negro Casas y Súper Astro, donde formó a futuras estrellas como Konnan, Psicosis, Damián 666 y Extreme Tiger. Su aporte trascendió los encordados, dejando un legado imborrable en el mundo de la lucha libre mexicana e internacional.

Diversas empresas de lucha libre, incluidas Lucha Libre AAA, expresaron sus condolencias en redes sociales por la partida de este ícono del deporte, aunque aún no se han revelado las causas del deceso.

