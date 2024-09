Muere André Marín, reconocido comentarista deportivo, a los 52 años

Este lunes se informó sobre el fallecimiento del comentarista deportivo André Marín, luego de años de presentar complicaciones de salud, así lo confirmó el periodista David Faitelson, en su espacio deportivo para MVS.

En el año 2022, el comentarista había compartido en entrevista con Javier Alarcón que antes de la pandemia de Covid-19 estuvo cerca de la muerte, cuando contrajo una infección por la bacteria llamada Clostidium Difficile.

"Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas", relató Marín en dicha entrevista.

Asimismo, el pasado 4 de septiembre, su colega David Faitelson y el canal TUDN solicitaron donadores de sangre y plaquetas para el conductor, quien también estuvo en Azteca Deportes por varios años.

Descansa en paz, querido amigo ... pic.twitter.com/0elVOOP9Ut — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 16, 2024

Sin embargo, a pesar de haberse confirmado que Marín salió bien de un trasplante doble de pulmón, la mañana de este lunes se confirmó su muerte a los 52 años, hecho que ocurrió durante la madrugada.

Varios medios compartieron su pésame en redes sociales y reconocieron la labor del periodista dentro del mundo deportivo, tales como Televisa, TUDN, Fox Sports entre otros.

A nombre de TelevisaUnivision, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero y entrañable amigo André Marín, destacado periodista deportivo.



Lamentamos su fallecimiento y enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a su familia. pic.twitter.com/j4Gcs9oNrG — NMás (@nmas) September 16, 2024

??EN PAZ DESCANSE



Fox Sports México lamenta profundamente el fallecimiento de André Marín Puig y se une a la pena que embarga a su familia y amigos.



Referente del periodismo deportivo, se convirtió en parte fundamental de esta casa y siempre así lo recordaremos. pic.twitter.com/GE71QXXdNJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2024

La familia de mediotiempo lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colaborador, Andre Marín Puig.



¡Nuestro abrazo y oración para su familia! pic.twitter.com/AobjZ8YsNW — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2024

TRAYECTORIA PERIODÍSTICA

Andre Marín comenzó su carrera periodística a los 14 años en Imevisión, que eventualmente se transformó en TV Azteca. A lo largo de los años, Marín se fue consolidando como una figura prominente en el mundo del análisis deportivo.

Inició su trayectoria como reportero de cancha y comentarista en TV Azteca, ganando notoriedad por su participación en dos de los programas deportivos más icónicos de la televisora: DeporTV y Los Protagonistas, donde trabajó bajo la dirección de José Ramón Fernández. Durante esta etapa, Marín fue parte del auge de las mesas de debate que se convirtieron en un sello distintivo de los programas deportivos en México.

En 2012, Andre Marín hizo un cambio significativo en su carrera al unirse a Fox Sports. En esta cadena, no solo participó en debates sobre el futbol mexicano, sino que también se convirtió en el moderador de La Última Palabra. Su habilidad para conducir y analizar partidos le permitió mantenerse como una figura relevante en el periodismo deportivo.

En octubre de 2023, Marín se unió a TUDN, donde participó en programas como Tercer Grado Deportivo, La Jugada, y se desempeñó como analista en los partidos de la Liga MX y la selección mexicana. Además, en los últimos meses, colaboró con Mediotiempo en la sección "Los Jefes", ofreciendo su perspectiva en la videocolumna La Autopsia.

Marín fue parte de una destacada camada de comentaristas y periodistas deportivos, junto a figuras como David Faitelson, Christian Martinoli, Francisco Javier González, Raúl Orvañanos, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco.