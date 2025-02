México vs Japón: horario y transmisión para la Serie del Caribe 2025

¡Cada vez más cerca de las semifinales! No te pierdas el encuentro entre México y Japón, te explicamos la hora de transmisión y cómo ver el partido

Por: Karla Salinas

En la Serie del Caribe 2025, México recientemente sacó su mejor talento en el diamante, demostrando de qué están hechos los beisbolistas, ganando ante el equipo de República Dominicana, cada vez acercándose más a las esperadas semifinales.

Ahora es momento de que se enfrente contra los Japan Breeze, quienes están representando a Japón en el béisbol, siendo el país invitado al evento. Siendo una auténtica lucha de titanes que muchos desean poder ver. Para que no lo pierdas, te detallaremos el horario de la transmisión.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE BÉISBOL?

El 3 de febrero, se realizará el esperado encuentro entre México y Japón, contienda en la que cada vez se acercan más para llegar a las semifinales. Poco a poco veremos quiénes serán los merecedores a tan esperado título.

En el portal oficial de la Serie del Caribe 2025, se muestra que el partido entre ambos equipos, el horario de transmisión será a las 8 de la noche hora del este, o a las 19 horas tiempo del centro de México, por lo que debemos estar atentos para no dejar pasar el encuentro tan esperado entre ambos equipos.

Por otro lado, a las 3 pm hora del este, el mismo día será el encuentro entre Venezuela y Puerto Rico, donde los aficionados al deporte, verán la importante contienda entre ambos equipos para conocer quienes pasarán a las semifinales y finales.

¿CÓMO PUEDO VER EL PARTIDO EN TIEMPO REAL?

La mejor manera de ver la Serie del Caribe 2025, es viendo directamente en el canal de YouTube Liga Arco Mexicana del Pacífico, perfil oficial en el que se hace la transmisión en vivo. Para ello hay que hacer lo siguiente:

Ingresa a su perfil de YouTube. Al ingresar, selecciona la opción de "Unirse". Se desplegará otra pantalla, selecciona el método de pago y paga la suscripción de 149 pesos. Realiza el pago mensualmente.

Aunque es posible ver la transmisión del partido entre México y Japón, no podrás hacerlo en vivo, por lo que deberás esperar a que el portal suba la transmisión. Por eso se recomienda hacer el pago para no perder cada minuto del encuentro, además de contar con varios beneficios exclusivos para los que adquieran la suscripción. Prepara todo para que no te pierdas del horario de transmisión y únete a la afición al béisbol.