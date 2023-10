México quiere seguir de racha y jugar la Copa América 2024

"La Selección Nacional de México enfrentará a su similar de Honduras. El primer partido será de visitante el viernes 17 de noviembre y posteriormente se jugará la vuelta el martes 21". Así comunicó la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el nuevo desafío que tendrá el Tricolor, en una nueva instancia de la Liga de Naciones Concacaf. Desafío que, además, lo pondrá a un paso de otra gran conquista: jugar la Copa América 2024.

Se trata de los Cuartos de Final de esta competencia regional que disputan las 41 selecciones afiliadas a la Concacaf (Confederación que representa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y es una excelente opción utilizar Novibet código para seguirlos desde cerca. En la etapa preliminar, 12 equipos divididos en dos grupos se disputaron la clasificación a la fase siguiente, menos México, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.

PARA MÉXICO, COMIENZA AHORA LA LIGA DE NACIONES

Estos cuatro combinados nacionales ya estaban preclasificados, y comienzan su participación a partir de ahora, los Cuartos de Final. La razón es, sencillamente, su ubicación en el ranking FIFA, que determina su lugar en el ranking Concacaf. Al ser los mejores, gozan del privilegio de no participar en la fase de grupos. USA está en el puesto 11 y México se encuentra en el puesto 12, mientras que Canadá y Costa Rica se ubican en el 44 y 46, respectivamente.

De esta manera, los cuatro inician ahora su recorrido en la Liga de Naciones Concacaf. Al tiempo que el Tri se enfrentará a Honduras, el resto de los partidos son: Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago; Canadá vs. Jamaica; Costa Rica vs. Panamá. Todos los partidos, al igual que el nuestro, se jugarán en noviembre.

RACHA POSITIVA: NO PIERDE DESDE JULIO

En vistas a ese encuentro, México llega con la vara alta y las expectativas a flor de piel. Para encontrar el último partido que perdió el combinado nacional, es preciso remontarse a la fase de grupos de la Copa de Oro, en julio pasado. En ese entonces, el Tri perdió frente a Catar por 1 a 0. A partir de esa fecha, no dejó de ganar.

En la Copa de Oro nadie más lo pudo vencer, y se consagró campeón tras derrotar a Panamá en la final por 1 a 0. Luego, vinieron los amistosos frente a Australia (2-2); frente a Uzbekistán (3-3); vs. Ghana (2-0) y contra Alemania (2-2). Quizá de todos estos últimos partidos, el más importante haya sido el que disputó frente a los europeos. Los "Teutones" atraviesan un proceso de recambio, y en ese contexto es que la Selección se plantó a jugar el desafío.

Por el resto de los cotejos, los dirigidos por Jaime Lozano pueden estar satisfechos, porque el equipo muestra solidez y argumenta los escalones que va subiendo. Una buena para el equipo, la cantidad de goles a favor. Una mala, la cantidad de goles en contra. México convierte, pero también le convierte.

JAIME LOZANO TIENE EL OBJETIVO CLARO

Por eso, ahora el duelo significativo es el que mantendrá contra Honduras el 17 de noviembre. Para el DT, el camino a seguir está claro. "Los buenos resultados siempre ayudan. A mí me dejará tranquilo en la medida que vayamos creciendo dentro del campo, en la medida que aprovechemos nuestras oportunidades y que sepamos qué hacer cuando tenemos la pelota y defendernos de la mejor manera", dijo.

Además, Lozano señaló que está al mando "para sacar buenos resultados", y fue contundente sobre el partido que se viene: "El resultado más importante es el de noviembre".

ACCEDER AL FINAL FOUR SIGNIFICA LA COPA AMÉRICA 2024

A lo que se refiere el timonel es a que clasificar a las semifinales no solo los mantiene en carrera en uno de los torneos más importantes que puede jugar su Selección. En caso de hacerlo, además, comprarán un boleto para participar de la Copa América 2024, a disputarse en Estados Unidos.

Los cuatro equipos que logren pasar a semis de la Liga de Naciones Concacaf (también llamado Final Four), se clasificarán automáticamente para el certamen sudamericano.