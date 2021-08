México consigue medalla 100 en Juegos Paralímpicos

"Muy contenta, me sentí segura, decidida y fuerte, la verdad es que me sentí bastante bien, si me visualicé logrando este oro, porque mis últimos entrenamientos fueron bastante buenos, pero no de la manera en que lo hice".

La cosecha de medallas doradas, comenzó en Toronto 1976, donde sumaron 16; continuó en Arnhem 1980, con 20; Stoke Mandeville, Gran Bretaña, 1984, con seis; Seúl 1988, con ocho; Atlanta 1996, tres; Sídney 2000, con 10; en Atenas 2004 se sumaron 14; 10 en Beijing 2008; seis en Londres 2012; cuatro en Río 2016 y conseguidos en esta edición, para sumar el centenar de metales áureos.