Messi sí jugará contra América, ¿dónde ver el juego?

El esperado duelo amistoso entre el Club América e Inter de Miami está a la vuelta de la esquina, y una de las grandes incógnitas era saber si Lionel Messi, el astro argentino, estaría presente en el encuentro.

Tras varios rumores y especulaciones, se confirma que Messi sí jugaría contra las Águilas en este primer partido de pretemporada de Inter de Miami, lo que aumenta aún más la emoción por este enfrentamiento entre dos de los equipos más populares del continente.

En un video compartido en las redes sociales de Inter de Miami las estrellas Luis Suárez y Lionel Messi aparecen subiéndose a un avión y después invitan a la afición a encontrarse en Las Vegas para el juego de pretemporada.

