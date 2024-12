Megacontrato de Juan Soto con Mets: esta impresionante cantidad ganará al día

El jardinero superestrella Juan Soto ha hecho historia al firmar un contrato con los Mets de Nueva York por 15 años y 765 millones de dólares, una cifra que supera el reciente y sonado acuerdo de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles.

Según reportes de ESPN, el contrato no incluye dinero diferido y podría alcanzar más de 800 millones con bonos escalonados.

Al dividir los 765 millones de dólares entre los 15 años de contrato, Soto ganará 51 millones de dólares anuales. Esto equivale aproximadamente a 139 mil 726 dólares (casi tres millones de pesos) diarios durante la vigencia de su acuerdo, una cantidad que destaca incluso en el contexto de los contratos más lucrativos de la historia del deporte profesional.

El acuerdo consolida a Soto, de 26 años, como el jugador mejor pagado en la MLB, desplazando a Shohei Ohtani, quien firmó un contrato de 700 millones de dólares por 10 años con los Dodgers en diciembre de 2023. Cabe destacar que Ohtani aplazó más del 97 por ciento de su contrato, lo que contrasta con los términos directos del acuerdo de Soto.

Per @jorgecastillo, Juan Soto can opt out after the 2029 season or the Mets can void that opt out via a $4 million raise to $55 million/year for the remaining 10 years of Soto's deal.



If the void is exercised, the value of Soto's 15-year deal would reach $805 million. pic.twitter.com/oD8ickzosR