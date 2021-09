Medallista Olímpica va a cobrar cheque pero no tenía fondos

"Nos estregamos 50 mil pesos como estímulo, como reconocimiento por nuestra participación en los Juegos Olímpicos, nos tomaron fotos y todo", afirmó la deportista en una conferencia de prensa.

"Hasta ahora el cheque que me entregaron no se ha visto reflejado el depósito, es más ni siquiera existe, se me hace una increíble falta de respeto, usaron como imagen una medallista olímpica, No es que no tenga fondos, si no que no existe", agregó la destacada atlética mexicana.

La atleta de Halterofilia comentó que el gobierno también le entregó 24 mil pesos, pero eso corresponde al monto de becas atrasadas, también por ahora no puede cobrar el premio que le entregó el gobierno de Baja California.

"Otras medallistas que fueron a Tokio 2020, sus gobiernos les entregaron 150 mil pesos, más un sueldo vitalicia de 20 mil mensuales, yo solamente gano tres mil mensuales más, 3500 de alimentación, desde el 2014 represento mi estado. Es una burla lo que me hicieron, entregarme un cheque ante los medios y que no tenga fondos, no tiene nombre, declaró la medallista de bronce.

Aremi Fuentes se encuentra en espera también del premio que le va a entregar el gobierno federal y lo que se recaudó a partir de la rifa en uno de los palcos del Estado Azteca, junto con propiedades.