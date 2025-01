Alumno de Cobach Sonora firma con Marlins de Florida

El joven prospecto es receptor y se puso como meta 4 años para llegar a las Grandes Ligas

Por: Joel Luna

La organización de beisbol de grandes ligas Marlins de Miami, anunció que firmó al joven prospecto sonorense Moises Morales Rivera, y que actualmente es alumno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), el pelotero que se desempeña como receptor tiene trazado llegar al mejor béisbol del mundo en un máximo de cuatro años.

"Planeo alternar los estudios con el deporte como lo he hecho hasta ahora, trabajando en conjunto con los maestros y enviándoles a distancia los trabajos que me pidan", fueron las palabras del recién firmado, el estudiante del plantel de Empalme, Sonora.

Dijo que en los próximos días viajará a República Dominicana para integrarse a la academia que tiene el club de grandes ligas en ese país y empezar su trabajo de desarrollo.

PANORAMA

El director de los planteles Cobach en el Estado de Sonora, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, dijo que para la institución educativa era un orgullo que el alumno haya firmado para una organización de grandes ligas, y agregó que como institución educativa siempre apoyarán el desarrollo de sus alumnos.

"Para mí representa mucho estar en Cobach ya que el Colegio y mis maestros me han apoyado siempre con mi situación de que me tengo que ir a los campamentos y siempre me han dado la mano, eso hace que represente a la institución y al Plantel Empalme".

EL PRIMER SONORENSE EN SER ELEGIDO POR MARLINS

Agregó el beisbolista receptor que con solo 16 años hizo historia al convertirse en el primer sonorense elegido por ese equipo de Marlins de Miami.

El alumno comentó que el practica el beisbol desde los cuatro años, la disciplina y las ganas de jugar además del gran desempeño que le ha puesto a este deporte, lo han llevado hasta estas instancias.

"Representa algo muy bonito que me propuse, representa mucho esfuerzo, sacrificio mío y de mi familia".

A partir de su firma, sus planes están enfocados en el programa de desarrollo con Marlins. "Mi meta es jugar en Grandes Ligas en 4 años, yo me propuse esa meta y espero en 4 años ya estar pisando esos estadios", culminó diciendo el joven de 16 años.