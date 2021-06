Lauren Hubbard, primera mujer transgénero en competir en Juegos Olímpicos

Hubbard de 43 años, comenzó en 2012 su proceso de cambio de sexo.

El organismo olímpico anunció que Hubbard cumplió con los criterios de elegibilidad del Comité Olímpico Internacional y de Nueva Zelanda, así como los de la Federación Internacional de Halterofilia, incluyendo los referidos al cambio de sexo.

La pesista ganó la medalla de plata en los Campeonatos del Mundo 2017 y en 2019 terminó en sexto lugar, tras sufrir una lesión al competir en los Juegos de la Commonwealth. Además, fue la primera halterista de Oceanía en la lista final de la Federación Internacional de Halterofilia.

"Cuando me rompí el brazo en los Juegos de la Commonwealth hace tres años, me aconsejaron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero su apoyo, su ánimo y su amor me llevaron a través de la oscuridad", precisó.

Lauren Hubbard es una de las competidoras más destacadas y con grandes posibilidades de colgarse una medalla en Tokyo. Su mejor registro es de 285 kilos.

El Comité Olímpico Internacional publicó en 2015 un reglamento que permite a cualquier atleta transgénero competir como mujer, siempre y cuando sus niveles de testosterona estén debajo de 10 nanomoles por litro, al menos durante 12 meses antes de su primera competencia.