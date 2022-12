La inocencia de ser niño

El hecho se da durante una entrevista que se le realiza al jugador mientras sostiene en brazos a su pequeño.

Cuando el reportero le acerca el micrófono para la respuesta del seleccionado la cara del niño se torna llena de alegría y comienza por tocar con su dedo índice la esponja del dispositivo de acústica.

Lo más divertido viene después cuando le da una lamida, pensado que se trata de un gran helado, luego el reportero retira el micrófono para realizar otro cuestionamiento, mientas que, tanto el futbolista como el reportero sonríen ante lo ocurrido, y el pequeño aún sigue saboreando "el rico helado" que acaba de degustar.

Cuanto nuevamente acerca el micrófono al arquero marroquí, el niño vuelve a dar otra lamida al "sabroso helado" que tiene enfrente por lo que su padre trata de retirarlo para que no lo haga y le llama la atención entre risas.

Yassine Bounou's son thinking the to be is supremely adorable! ?? #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM