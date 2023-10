Julio Urías sigue sin aparecer en público y guarda silencio

Aquel 2 de septiembre de 2023 fue un día inolvidable para Julio Urías, al ser arrestado por violencia doméstica y salir bajo fianza un día después; de ahí el mexicano ha tenido una seguidilla de fracasos en su carrera.

Empezó por perder su lugar con los Dodgers en la rotación abiertos y fue puesto bajo licencia administrativa por parte de Grandes Ligas.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, fue marginado por su equipo y prácticamente borrado de la historia del club; primero retiraron su loker del club house, borraron las pintas de su imagen alrededor del estadio y quitaron el video donde celebraban el campeonato del mundo que consiguieron ante Tampa Bay, su actuación en los dos últimos outs .

En el transcurso de los días, Julio Urias no dio declaraciones, no se defendió de las acusaciones, su primer audiencia ante un juez en la corte de Los Ángeles fue el 27 de septiembre y no apareció; su abogado fue el único que hizo acto de presencia, no existía una acusación formal, no se presentó denuncia y por consiguiente se espera que pronto se desestime el caso.

Grandes Ligas paralela a la investigación de la justicia, lleva a cabo su investigación pero aún no se conoce el resultado, por lo que están a la espera de la resolución.

JULIO URÍAS NOA APARECE EN PÚBLICO

Julio Urías, a pesar del cúmulo de problemas que se le vinieron encima desde su suspensión, no ha dado declaraciones; sus apariciones en público están en cero, no se le ha visto, de hecho no se sabe de su paradero.





Inexplicablemente el mexicano no ha dado la cara y tampoco ha dado su versión de los hechos, está dejando que las investigaciones corran y saber el veredicto tanto de la justicia como de Grandes Ligas para ver cómo procederá su futuro.

Lo único seguro es que es agente libre y que a partir de la finalización de esta temporada, no cuenta con contrato en Grandes Ligas.

Si las investigaciones lo encuentran culpable no podrá renovar con ninguno de los equipos en la gran carpa, por lo que tendrá que buscar su futuro, seguramente en el béisbol asiático o en el recién conformado béisbol árabe.