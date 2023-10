Julio Urías: ¿cuál sería su destino? Esto es lo que sabemos

El panorama del lanzador mexicano Julio Urías depende mucho de la investigación que hace Grandes Ligas en el caso de violencia doméstica, por el cual fue detenido el 2 de septiembre y liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares al día siguiente, 3 de septiembre.

El caso está estancado; no se sabe nada de la investigación ni de la Policía, ni de Grandes Ligas, pero de un momento a otro se dará a conocer el veredicto; sin embargo, la actitud de su escuadra, Dodgers de los Ángeles, fue de una reacción inmediata, y sin conocer cuál era el resultado de la investigación, empezó a castigar a Julio Urías: primero lo pusieron en licencia administrativa con goce de sueldo, retiraron su locker del vestidor, borraron todas la pintas con su imagen alrededor del estadio, quitaron los testigos de los videos donde aparecía el culichi, consiguiendo los últimos outs ante Tampa Bay en la Serie Mundial.

Después, el mánager Dave Roberts dio declaraciones sobre el probable regreso de Urías al equipo, y fue tajante: dijo que no. El manejador negó todo regreso y le cerró la puerta para un futuro contrato en el equipo angelino.

Este cierre de temporada, Julio Urías cumplía su contrato de 14.5 millones de dólares, el cual cobró íntegro, ya que fue puesto bajo licencia administrativa y eso le da derecho a seguir cobrando, lo que es que su cheque lo cobró sin mayor problema hasta el vencimiento del arreglo de tres años que tenía con Dodgers.

En su cita con la Corte, el pelotero no apareció; fue su abogado el que se presentó y es que, al no existir denuncia sobre la supuesta violencia doméstica, un juez no tiene un caso, por lo que lo más probable es que la justicia estadounidense no levante cargos; sin embargo, la investigación paralela de Grandes Ligas sigue avanzando y, si lo encuentran culpable, su carrera estaría llegando a su fin en el mejor beisbol del mundo.

¿BÉISBOL EN MEDIO ORIENTE PRÓXIMO DESTINO?

La nueva creación de la Liga de Medio Oriente de Beisbol, de nombre Beisbol United que cuenta con cuatro equipos y que acaba de llevar a cabo el draft, durante el cual se escucharon nombres como el de Robinson Cano, Bartolo Colón, Didi Gregorius, entre otros, está en plena formación y este circuito de pelota podría ser el destino del mexicano en un futuro cercano, por lo que el sueldo no sería ningún problema para la Liga.

No hay declaraciones aun de Beisbol United, que tiene como fundadores a Mariano Rivera, Barry Larkin y Adrián Beltré.

Los cuatro equipos con los que empezará son: Mumbai Cobras (manager general: Barry Larkin / mánager: Chris Sabo) Karachi Monarchs (manager general: Adrián Beltré / mánager: Miguel Tejada) Dubai Wolves (mánager general: Félix Hernández / mánager: John McLaren) Abu Dhabi Falcons (mánager general: Ryan Howard / manager: por definir.

Su primera temporada está prevista para el invierno del 2024, el CEO de la Beisbol United, Kash Shaikh, y su principal accionista de esta liga buscan posicionar el beisbol en Medio Oriente y para eso se alió con expeloteros de la Gran Carpa para empezar por la puerta grande con el proyecto.