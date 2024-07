¿Juegos Olímpicos en riesgo? Aparece Covid-19 en la Villa Olímpica

Una atleta australiana ha dado positivo por Covid-19, generando preocupaciones en torno al inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La jefa de misión del equipo australiano confirmó la noticia durante una rueda de prensa: "Tenemos un deportista que está en aislamiento por covid. Fue detectado anoche".

"Me gustaría enfatizar que tratamos al covid de la misma manera que a otros virus como la gripe. No es Tokio. La deportista no se siente especialmente enferma y sigue entrenando, pero duerme sola en una habitación", expresó.

La identidad de la atleta no fue revelada, solo se mencionó que es parte del equipo de waterpolo. Los compañeros afectados están siguiendo estrictamente los protocolos de contención, usando mascarillas.

Las competencias de waterpolo están programadas para comenzar este próximo sábado en la Arena París La Défense, en Nanterre, el estadio cubierto más grande de Europa, conocido también por ser la sede y residencia del equipo de rugby francés Racing 92 desde su inauguración en 2017.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aún no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso de Covid-19 en la delegación australiana. Sin embargo, el cuerpo médico estará monitoreando de cerca la situación y tomará precauciones ante la posibilidad de un brote en la villa olímpica.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el inicio de los juegos se retrasó debido a la pandemia, pero una vez que se dieron las condiciones adecuadas, se desarrollaron sin mayores contratiempos. Ahora, en París, surge la preocupación de que el Covid-19 pueda representar un desafío serio para los organizadores.