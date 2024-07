Juegos Olímpicos de París 2024: ¿Por qué estos clavadistas mexicanos representarán a otro país en las competencias?

Dos clavadistas que nacieron en México, como son Victoria Garza y Jonathan Ruvalcaba, participarán en los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, no lo harán bajo la bandera mexicana; ambos lo harán bajo la bandera dominicana.

¿POR QUÉ VICTORIA GARZA NO REPRESENTARÁ A MÉXICO EN PARÍS?

La atleta acusó favoritismo y falta de apoyo, lo que compartió mediante un mensaje en sus redes sociales: "En algunas ocasiones era favoritismo; a algunas personas les daban más proyección. A mí me faltaba eso, que no me proyectaban, no me daban ese empuje que a otros atletas", mencionó explicando por qué se hizo ciudadana dominicana en el año 2021 para cumplir su sueño olímpico.

La clavadista nacida en Coahuila, México, explicó la propuesta que le hizo el país caribeño para que se uniera a su proyecto, luego de que la Federación Mexicana de Natación le negara recursos para ser parte de la Delegación Mexicana en los Juegos Panamericanos Junior.

"Me dijeron que iba a ir a eventos internacionales, como mundiales, centroamericanos, entre otras competencias", señaló.

¿QUIÉNES SON JONATHAN RUVALCABA Y VICTORIA GARZA?

Jonathan Ruvalcaba, quien estuvo en Tokio 2020, se colgó la presea de plata con República Dominicana en la prueba de Trampolín 1 metro en los pasados Juegos Panamericanos de 2023, competencia en la que Osmar Olvera le dio el oro a México. Por su parte, Victoria Garza participó en la prueba de plataforma de 10 metros y ya ha competido en eventos como el Mundial de Doha, Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, Campeonato Interligas en Cali y Campeonato Centroamericano y del Caribe.

¿CUÁNDO ARRANCAN LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

La ceremonia inaugural se llevará a cabo el 26 de julio y cambiará el formato. En esta ocasión no será en un majestuoso estadio; ahora será a lo largo del río Sena y las delegaciones estarán en embarcaciones, dándole un giro completo a las tradicionales inauguraciones, por lo que hay una gran expectación. La competencia de clavados será del 27 de julio al 10 de agosto.