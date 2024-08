Juegos Olímpicos de París 2024: Fuerte polémica en boxeo femenil tras triunfo de Imane Khelif

La expectación por la pelea entre la argelina Imane Khelif y la italiana Angela Carini en peso welter, en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, duró solo 46 segundos. La italiana tuvo que abandonar el combate tras recibir un potente puñetazo que le fracturó la nariz.

Khelif ha estado envuelta en polémica desde que fue descalificada antes de subir al ring en un combate por la medalla de oro en los campeonatos del mundo de 2023, debido a incumplimientos con las reglas de elegibilidad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Sin embargo, en París, Khelif sí fue elegible para participar en la competencia, que está dirigida por el Comité Olímpico Internacional (COI).

La argelina entró al ring en el norte de París entre aplausos y vítores de los aficionados que ondeaban banderas argelinas. La italiana no fue rival para el alcance y la mayor velocidad de su oponente.

Carini, que es 6 centímetros más baja que Khelif, fue a su esquina para que su entrenador ajustara su casco después de 30 segundos de combate. Tras reanudar brevemente, regresó a la esquina y se retiró del cuadrilátero rápidamente.

"Siempre he honrado a mi país con lealtad", dijo Carini con lágrimas en los ojos. "Esta vez no lo conseguí porque no podía seguir luchando".

"Puse fin al combate porque, después del segundo golpe, tras años de experiencia en el ring y una vida de lucha, sentí un fuerte dolor en la nariz... pensé que quizá era mejor poner fin al combate", añadió.

Algunos deportes han establecido límites para los niveles de testosterona permitidos en atletas que compiten en eventos femeninos, mientras que otros prohíben la participación de cualquier atleta que haya pasado por la pubertad como masculino.

El boxeo en los Juegos Olímpicos sigue siendo dirigido por el COI, que no ha actualizado las normas de elegibilidad y sigue utilizando las reglas de ediciones anteriores. El COI permitió la participación de Khelif y de la campeona mundial taiwanesa Lin Yu-Ting, a quien se le retiró la medalla de bronce en los mundiales de 2023 por no cumplir con los criterios, pero también podrá competir en París 2024.

"Se trata de personas reales", declaró Mark Adams, portavoz del COI, el jueves. "Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han ganado y perdido contra otras mujeres a lo largo de los años".

