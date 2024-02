Jordan Thompson, la sorpresa en el Abierto de Los Cabos

Jordan Thompson sorprendió a los expertos, al derrotar en la final de Los Cabos, a uno de los favoritos, Casper Ruud, con parciales de 6-3 y 7-6, jugando un tenis de gran nivel, obteniendo de paso el primer título de su carrera y, por si lo anterior fuera poco, se anotó cinco victorias en fila, dos de las cuales fueron ante finalistas de Grand Slam, como lo han sido el alemán Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, a quienes también derrotó el flamante campeón. En pocas palabras, se ganó a pulso el respeto para los siguientes torneos, porque, a como lució en Los Cabos, Thompson dejó la impresión de que puede incomodar al más pintado, sacando por conclusión de que venció al número 6 del mundo (Zverev) y al número 11 (Tsitsipas) y él no aparece ni en el Top-100 de la ATP... Así que hay que estar muy pendientes sobre las próximas actuaciones de Jordan en el tenis profesional. Yo observé por TV los partidos que sostuvo Thompson con Zverev y Tsitsipas y con el alemán estuvo a un tris de perder el partido, porque llegó a estar 0-40 y se levantó para ganarlo por 7-6, en el peor encuentro que le he visto a Zverev en su carrera, errático en todos los aspectos del juego. Esa es la razón por la que no ha avanzado gran cosa entre las grandes del tenis... Tiene momentos brillantes, pero luego pierde el control del juego. Lástima, porque Roger Federer le ayudó mucho en los inicios de su carrera, pero, seguramente, no los está aprovechando, aunque a sus 26 años todavía puede meterle ganas en una profesión que requiere de mucho trabajo técnico-físico, lo cual es fundamental para competir con rivales de mayor jerarquía, como Djokovic, el joven español Carlos Alcaraz, entre otros... En Los Cabos, era el gran favorito para obtener el título, pero falló. Vamos a ver cómo le va en Acapulco, cuyo evento empieza hoy lunes 26 de febrero, ante una gran animación entre los amantes del deporte tenístico...

En el basquetbol, el CIBACOPA abrirá hostilidades el primero de marzo y por lo que respecta a los Halcones, el entrenador ya tiene lista la quinteta con la que abrirá hostilidades dentro de unos cuantos días. Así que están afinando los últimos detalles para que los jugadores arranquen obteniendo la primera victoria, lo cual siempre es bueno empezar ganando, porque hay la posibilidad de ganar también el segundo partido. La afición de casa espera que, en esta ocasión, los Halcones deberán brindar una gran actuación, pues han tenido el suficiente entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al primer día de actividades. Les deseamos la mejor de las suertes... Por lo que respecta al baloncesto de la NBA, también se encuentran en las últimas semanas de llegar al final del rol regular y luego vendrán los Playoffs y la gran final entre ambas Conferencias, la Este y la Oeste... Los Lakers de Los Ángeles siguen batallando para conseguir victorias. Y vaya que las necesitan, porque entrar directos a la postemporada está màs que difícil, por lo que están haciendo todo lo posible por conseguir su participación entre los 7 que se juegan ese derecho. Hasta ayer todavía tenían la oportunidad de vencer a su rival, pues el juego estaba 88-83, favor Phoenix, en el tercer cuarto... Mientras tanto, el Águila de Veracruz, anunció este domingo que el inmortal Juan José Pacho será el manager de El Águila de Veracruz para la próxima temporada de la LMB 2024. Lo anterior fue informado por la Dirección Deportiva de la organización jarocha... Con Mazatlán logró 3 cetros en la LMP: 2004-2005, 2005-2006 y 2015-2016. Con Venados fue monarca en la Series del Caribe 2005-2015. Pacho, es uno de los tres dirigentes mexicanos en ganar dos veces un campeonato en la justa caribeña... Con Pacho como dirigente, fue la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que México fue campeón de forma invicta y primera vez en ganar SEIS JUEGOS AL HILO... Como usted lo observa, creo que los directivos del Águila no se equivocaron en contratar a un estratega ganador, como lo es Juan José Pacho, uno de los mejores paracortos mexicano de todos los tiempos y que, como jugador de los Venados, fue ídolo de los aficionados mazatlecos, además de que como manager les respondió cuando le brindaron la oportunidad. Eso lo llevó al nicho de los inmortales, el Salón de la Fama... "Estamos contentos y satisfechos de llegar a un buen acuerdo con Juan José, porque conocemos su extraordinaria trayectoria, y todo ese andar por el rey de los deportes le ayudará a que El Águila de Veracruz sea un equipo exitoso y, por ende, que al final, nos lleve al título", declaró el presidente del equipo jarocho... I´ll see you later!