Informe FIFA avala candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030

La FIFA ha confirmado que la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos tiene la capacidad para organizar con éxito el Mundial 2030. En un informe técnico publicado recientemente, el organismo destacó la solidez de la propuesta, que incluye infraestructuras de alta calidad, un enfoque comercial prometedor y el apoyo firme de los gobiernos de los tres países.

Según el informe, esta candidatura busca inspirar y unir a través del fútbol, aprovechando la pasión compartida entre dos continentes para fortalecer los lazos culturales y deportivos.

Following a thorough assessment of each bid, including inspection visits to the bidding countries, FIFA has published the bid evaluation reports for the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup™.



