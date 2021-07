Íker Casillas deja peculiar propina en taquería de Quintana Roo

Le entregó al dueño de negocio, identificado como Víctor, los tenis blancos que llevaba puestos, la ropa de playa con la que se acababa de meter al mar, así como 800 pesos.

Posteriormente, descalzo y con panza llena, el exportero del Real Madrid se fue caminando a su hotel, que estaba a aproximadamente 200 metros.

De inicio nadie le reconoció; sin embargo, el encargado de la taquería, Jesús Geovanni, logró identificarlo, se aproximó a él y luego le presentó al dueño, con quien accedió amablemente a tomarse una foto y a que esta fuera compartida en redes sociales.

"Me di cuenta ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando", dijo el encargado del negocio.

El deportista español estuvo descansando y disfrutando del Caribe mexicano en Playa de Akumal, que es visitada por mucho turismo extranjero.

"Nos sentimos emocionados y se fue muy agradecido pues le encantó la comida", expuso.

Íker Casillas fue portero de la Selección de España que ganó la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010; además, fue estrella de los equipos de soccer Real Madrid y Porto, con el que logró varios títulos, 2 Eurocopas y 3 títulos de la Champions League.