Fanático es expulsado por sacar pelota del guante de Mookie Betts

Durante el cuarto juego de la Serie Mundial en el Yankee Stadium, un fanático de los Yankees protagonizó una escena polémica al interferir en una jugada de Mookie Betts, el jardinero derecho de los Dodgers. El incidente ocurrió en la primera entrada, cuando Gleyber Torres, segunda base de los Yankees, bateó un elevado de foul hacia el territorio del jardín derecho.

Betts saltó junto al muro para asegurar la atrapada, pero un espectador de la primera fila, vistiendo un jersey gris de los Yankees, se inclinó sobre la barrera y sujetó el guante de Betts con ambas manos, logrando extraer la pelota.

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd