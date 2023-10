Fallece Tim Wakefield a causa de cáncer en el cerebro; tenía 57 años

Lamentable noticia que se dio a conocer este domingo 1 de octubre: el nudillero y exlanzador de los Medias Rojas de Boston, Tim Wakefield, falleció a los 57 años de edad.

Apenas el mes pasado el mismo expelotero dio a conocer su condición y avisaba que estaba luchando contra ese mal tan terrible que lo aquejaba.

"La amabilidad y el espíritu indomable de Tim eran tan legendarios como su bola de nudillos", comentó el dueño de los Medias Rojas de Boston, John Henry, en un comunicado que dio a conocer el equipo de Massachusetts,

"No sólo nos cautivó en el terreno de juego, sino que fue el raro deportista cuyo legado se extendió más allá de los libros de récords a las innumerables vidas que tocó con su calidez y espíritu genuino. Tenía una capacidad notable para elevar, inspirar y conectarse con otros, de una manera que nos mostró la verdadera definición de grandeza. Él encarnó lo mejor de lo que significa ser miembro de los Boston Red Sox y todos sentimos profundamente su pérdida", agregó.

QUIÉN ERA TIM WAKEFIELD

Tim Wakefield fue seleccionado como primera base por los Piratas de Pittsburgh en la octava ronda del draft de 1988. No tuvo un buen arranque de profesional, al iniciar con un pobre .189, en 54 juegos de Ligas Menores; sin embargo, durante un entrenamiento un coach lo vio lanzar bolas de nudillo y el resto es historia.

"Me decepcionó que (los Piratas) me abandonaran tan rápido [como bateador]", dijo Wakefield en sus memorias Knuckler: My Life with Baseball's Most Confounding Pitch. "Pero, luego, básicamente me dijeron: 'vas a lanzar o te vas a ir a casa'. Entonces dije: 'Está bien, lanzaré'".

Llegó a las Mayores a la mitad de la temporada de 1992; entonces tuvo marca de 8-1 con efectividad de 2-15 en porcentaje de carreras limpias admitidas, ganó dos juegos durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ese mismo año ante Bravos de Atlanta.

En 1995, Boston se arriesgó y llegó a sus filas. Ahí, el serpentinero volvió a encontrar su rumbo con marca de 16-8 y una efectividad de 2-95, finalizando tercero como candidato al premio Cy Young de la Liga Americana.

Se retiró a los 45 años de edad, después de 17 temporadas, lapso en que ganó 200 juegos en su carrera; su efectividad fue de 4-41, recetó 2 mil 156 ponches en 322.2 entradas lanzadas.

Finalmente, en el año 2016 el lanzador ingresó al Salón de la Fama de Medias Rojas de Boston.

"Estoy muy agradecido de haber podido usar este uniforme durante tanto tiempo y alcanzar un hito que pensé que nunca alcanzaría; simplemente, muy agradecido", dijo el pítcher después de ganar su victoria número 200 en el año del 2011.

A Wakefield le sobreviven su esposa Stacy, y sus hijos Trevor y Brianna.