Fallece Rickey Henderson: Leyenda de la MLB y líder histórico en bases robadas

Rickey Henderson, icono del beisbol, miembro del Salón de la Fama y líder histórico en bases robadas de las Grandes Ligas, falleció a los 65 años.

Su deceso ocurrió ayer viernes en un hospital de Oakland, donde recibía tratamiento médico, según reportaron medios estadounidenses como Fox y The New York Times.

Aunque no se han revelado las causas de su muerte, el legado de Henderson en la MLB es imborrable. Entre quienes lamentaron su partida destaca Mike Piazza, excompañero en los Mets de Nueva York y también miembro del Salón de la Fama. "Era un sueño como compañero y una pesadilla como rival. Lo extrañaremos profundamente", expresó Piazza en su cuenta de la red social X.

Rickey Henderson was a dream to hit behind as teammate and a nightmare for a catcher as an opponent. He was one of the most generous, hysterical and gracious human beings..He will be sorely missed..Prayers for his soul and family.. # MLB #HOF pic.twitter.com/nL7tJeDIrE

En sus 25 años de carrera, Henderson jugó para varios equipos, incluidos los Atléticos de Oakland, Yanquis de Nueva York, Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, y Mets, entre otros. Su velocidad excepcional lo llevó a alcanzar marcas históricas:

Además, es parte del exclusivo club de los 3 mil hits, acumulando 3 mil 055 imparables, 297 jonrones y mil 115 carreras impulsadas con un promedio de bateo de .279 en 3 mil 081 juegos.

We join the baseball community in mourning the passing of Hall of Famer Rickey Henderson.



His impact on the game, in the community, and on our organization will be remembered forever.



Our thoughts are with his loved ones during this difficult time pic.twitter.com/tFd1K3oDgv