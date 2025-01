Equipos deportivos más valiosos en 2024: ¿Éxito comercial sin logros en el campo?

En el competitivo mundo del deporte, algunas franquicias deportivas alcanzan valores comerciales asombrosos, pero esto no siempre se traduce en éxitos en el terreno de juego.

Los rankings y estudios que clasifican a los equipos según su valor económico son cada vez más comunes, destacando a aquellas organizaciones que generan miles de millones, aunque muchos de sus aficionados no siempre celebran títulos.

Estos estudios, como el realizado por Forbes, se basan en diversos factores, como infraestructura, popularidad y las plantillas de jugadores. Según el informe más reciente de la revista, las 50 franquicias más valiosas del mundo tienen un valor total de 256 mil millones de dólares.

De este listado, la NFL domina con 30 equipos en el Top 50, destacando en particular a los Dallas Cowboys, con un valor de 9 mil millones de dólares, seguidos por los New York Yankees, con 7 mil 100 millones.

LOS EQUIPOS MÁS VALIOSOS Y SU RELACIÓN CON EL ÉXITO DEPORTIVO

Curiosamente, los equipos más valiosos no siempre destacan por sus logros deportivos recientes. Un claro ejemplo son los Dallas Cowboys, considerados el "equipo de América", que, a pesar de su popularidad, no han ganado el Super Bowl desde 1996 y no han llegado a una Final de Conferencia en casi 30 años.

Por su parte, los New York Yankees, aunque dominaron el beisbol durante gran parte del siglo XX, enfrentan una sequía de títulos desde 2009.

Otros equipos en el Top 10, como los New York Knicks y los New York Jets, también arrastran largas sequías de campeonatos, con los Knicks sin ganar un título desde 1973 y los Jets desde 1968. Para muchos aficionados, estos fracasos se han convertido en parte de la cultura del club.

EQUIPOS VALIOSOS CON ÉXITO DEPORTIVO

Sin embargo, no todos los casos son negativos. Los Golden State Warriors, ubicados en el tercer lugar del ranking, han cosechado cuatro títulos de la NBA en la última década, convirtiéndose en una de las dinastías más recientes de la liga.

De igual manera, Los Angeles Rams, ahora establecidos en California, ganaron el Super Bowl LVI en 2022, consolidando su éxito tanto económico como deportivo.

Por último, los New England Patriots, aunque en una fase de transición tras la salida de Tom Brady en 2020, dominaron la NFL en el siglo XXI, ganando seis Super Bowls bajo la dirección de Bill Belichick.

EL VALOR COMERCIAL NO SIEMPRE ASEGURA ÉXITO EN EL CAMPO

Aunque el valor económico de las franquicias deportivas continúa creciendo, especialmente en la NFL, esto no garantiza que el éxito en el campo sea igualmente rotundo. Equipos como los Dallas Cowboys y los New York Yankees demuestran que una gran valoración financiera no siempre va de la mano con títulos recientes.

Sin embargo, existen excepciones como los Golden State Warriors y Los Angeles Rams, que combinan éxito económico con triunfos deportivos significativos.