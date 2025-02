EN VIVO Semifinal Serie del Caribe 2025: México abre el marcador 3-1 sobre Puerto Rico

Charros de Jalisco, representantes mexicanos, llegan a su cita con el destino sin conocer derrota; enfrente tendrán a quien ya doblegaron

Por: Edel Osuna

México, representado por Charros de Jalisco, fue el único equipo que llega a la etapa de semifinales sin el sabor amargo de descalabro alguno, y buscará, como lo hizo durante toda la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) mantener el paso firme hacia el cetro de la Serie del Caribe 2025.

Enfrente tendrán a un Puerto Rico, representados por Indios de Mayagüez, al que ya derrotaron, pero que están dispuestos a darlo todo por alzar la corona que los acredite como reyes del Clásico Caribeño que se desarrolla en Mexicali, Baja California.

Así las cosas, por México subirá a la “loma de los espantos” el lanzador David Reyes, en tanto que por “La Isla del Encanto” hará lo propio Ronnie Williams.

ENTRADA POR ENTRADA

Primera entrada. Alta. Abre turno Puerto Rico, con Rubén Castro, quien conecta línea al shortstop para el primer out. A la caja con el madero, Emmanuel Rivera, que la eleva al central para el segundo y fuera. Toca batear a Anthony García, quien recibe su “chocolate” para el tercer out.

Primera baja. México entra en turno, con Billy Hamilton con el madero, pero recibe base por bolas, convirtiéndose en peligro en los senderos para Puerto Rico. Toca turno para Rudy Martin con hombre en primera sin out. Sin embargo, Hamilton arranca a la intermedia, pero el mal tiro del cácher puertorriqueño lo coloca a 90 pies del home y sin out. Martin conecta tablazo de dos estaciones y manda a Hamilton a la registradora. Hay hombre en segunda sin out. México abre el marcador 1-0. Al bat Michael Wielansky, que toca la bola al lanzador y se coloca en primear; Martin llega a tercera, sin out. Wielansky se roba la intermedia y está en posición de anotar junto con Martin. Con el madero: Mateo Gil, que conecta al central se queda en primera y empuja dos carreras más para colocar los cartones 3-0, sin out. Se presenta a batear Jack Mayfield, que la vuela al prado izquierdo para el primero y fuera. Viene a la caja Julián Ornelas, que conecta elevado al jardín izquierdo para el segundo out. En turno con el tolete, Reynaldo Rodríguez, quien la rueda para segunda y es el tercero y fuera. Termina el ataque charro. México adelante, 3-0.

Segunda entrada. Alta. Puerto Rico buscará igualar las acciones si no quiere que su participación en la contienda por la copa acabe. Turno al bat de Danny Ortiz, que conecta hit al prado central y se coloca en la primera colchoneta. David MacKinnon en turno al bat, quien recibe base por bolas y se coloca en primera, mientras que Ortiz marcha a la antesala. Con el madero, Eddie Rosario, que conecta rola a segunda para doble play; hay hombre en tercera. Viene con su carabina, Isan Díaz, quien camina a primera. Hay boricuas en primera y tercera con dos out. Toca turno a Onix Vega, que rueda a segunda para el tercero y fuera.

Segunda baja. México buscará aumentar la ventaja que los coloque en la fiesta grande del Caribe. Puerto Rico cambia de lanzador: sale Williams y entra al quite Julián García. Viene con su madero, el charro Donovan Casey, quien recibe pasaporte y se marcha a primera. Carlos Mendívil en turno con el madero. Casey se roba la segunda; no hay out. Mendívil la vuela al izquierdo para el primer caído. Ahora Hamilton se presenta con su madero, quien batea para out en segunda, en tanto que Casey se coloca en la antesala con dos fuera. Martin al bat, pero la rueda para el tercero y fuera. México dejó hombre en los senderos.

Tercera entrada. Alta. Los de “La Isla del Encanto” van con todo por anotar y acercarse; sin embargo, México no es presa fácil y les plantará cara. Turno con el tolete de Shed Long Jr., quien conecta al izquierdo para colocarse en primera. Rubén Castro al bat, y conecta para doble play. Emmanuel Rivera la rueda para el parador en corto y es puesto fuera. Es el tercero y fuera.

Tercera baja. México quiere aumentar la ventaja; Wielansky viene al bat. Conecta doblete y se coloca en segunda. No hay hombre fuera. Mateo Gil con la carabina, quien conecta elevado al izquierdo para doble play. Turno en la caja de bateo de Mayfield, que la eleva al izquierdo para el tercero y fuera. México sigue 3-0.

Cuarta entrada. Alta. Puerto Rico tiene oportunidad de oro para avanzar. Turno con la carabina de Anthony García, que la vuela al central para el primer out. Danny Ortiz a la caja y la rueda a primera para el segundo fuera. MacKinnon con el madero, pero recibe su “chocolate” y termina el amago.

Cuarta baja. Los boricuas intentarán frenar la artillería mexicana, que tiene en Ornelas a un digno representante y recibe pasaporte; se coloca en primera sin out. Reynaldo Rodríguez se presenta con el tolete, pero se poncha para el primero y fuera. Casey con el madero, que la rola a segunda; Ornelas es puesto fuera y Casey se embasa en bola ocupada. Mendívil en la caja.

Cuarta baja. Los boricuas intentarán frenar la artillería mexicana, que tiene en Ornelas a un digno representante y recibe pasaporte; se coloca en primera sin out. Reynaldo Rodríguez se presenta con el tolete, pero se poncha para el primero y fuera. Casey con el madero, que la rola a segunda; Ornelas es puesto fuera y Casey se embasa en bola ocupada. Mendívil en la caja; la rola a primera para el tercer caído.

En la mitad de las hostilidades, México se adelantó tres carreras a Puerto Rico y tratará de que los boricuas no avancen.

Quinta entrada. Alta. Puerto Rico está al todo por el todo. Eddie Rosario con el bat, quien rueda a primera para el primer caído. Isan Díaz se presenta y conecta sencillo para acomodarse en primera con un hombre fuera. Onix Vega viene a hacer lo propio por conectar y lo hace, pero para el segundo out. Shed Long Jr. en turno; la vuela al izquierdo para el tercero y fuera.

Quinta baja. México seguirá buscando ampliar la ventaja. Quiere la final. Hamilton tratará de poner su granito de arena. Billy la rola a segunda para el primero y fuera. Martin con el madero; toca la bola y se coloca en la primera almohadilla con un out. Wielansky se presenta a la caja, e intenta toque de pelota; Martin intenta robarse segunda, pero queda en intento para el segundo out; en tanto, Wielansky recibe su “pasaporte” a primera. Mateo Gil tiene la oportunidad; sin embargo, batea rodada a tercera para el out tres.

Sexta entrada. Alta. Los boricuas a la carga. Rubén Castro se mete a la caja a batear. Reyes sigue en la loma de las responsabilidades por México. Castro recibe base por bolas. Boricua en primera sin out. Toca turno con el tolete a Emmanuel Rivera. Castro se queda en intento de robo y es puesto fuera en segunda. Rivera conecta elevado al central, y cae el segundo. Anthony García en turno y la vuela hacia el prado izquierdo para el tercero y fuera.

Sexta baja. México sigue adelanta 3-0 y buscará con Mayfield iniciar la artillería para aumentar la ventaja. Puerto Rico cambia de pítcher: sale García y entra Ricardo Vélez. Mayfield es puesto fuera por la vía del ponche. Turno con el madero para Ornelas, quien pega hit por el prado central para colocarse en primea base; hay uno fuera. Toca batear a Rey Rodríguez, que conecta para doble play.

Séptima entrada. Alta. Puerto Rico sigue en pie, pero México ha dominado su artillería; sin embargo, hay cambio de lanzador: sale Reyes y entra Jesús Cruz. Ahora, Danny Ortiz se presenta a batear, pero no pudo y se poncha. Sale el primer caído. MacKinnon en la caja de bateo, pero también recibe dosis de “chocolate”. Eddie Rosario se presenta para dar la batalla; conecta elevado al central, pero se le cae al jardinero, se convierte en triple y oportunidad para Puerto Rico, que coloca hombre en la antesala con dos fuera. Cambio defensivo por México: sale Hamilton y entra al quite José Cardona; además, es el primero en el orden al bat. Isan Díaz tiene chance de quitar el cero en el marcador para su equipo; conecta elevado al central y Eddie Rosario anota la carrera uno de su conjunto. Los cartones, 3-1. Hay hombre en primera. Cambio por los boricuas sale Onix Vega y entra Henry Ramos, a quien el pítcher mexicano le “tronó” las clavículas para el tercero y fuera.

Sexta baja. Luego de que Puerto Rico se quitara la blanqueada, México no puede permitir más avances y tendrá que echar carne al asador; por ello viene Carlos Mendívil a hacer lo conducente. Los boricuas tienen cambios: sale el lazador Vélez y le reemplaza Jake McSteen, también sale Henry Ramos y le entra al “toro” Mario Feliciano, que es octavo en el orden y receptor. Mendívil la rueda a las praderas cortas y es el primero fuera. En turno José Cardona, que conecta sencillo elevado al derecho y se acomoda en primera con un out. Rudy Martin intenta toque de pelota y empuja a Cardona a segunda, con dos fuera.