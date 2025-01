En cuarto juego semifinal, Cañeros blanquea a Tomateros 5-0. La serie 2-2

En un encuentro que tuvo a los fanáticos al filo de la butaca, Tomateros de Culiacán se agenció el tercer juego de la serie semifinal de la Liga Mexicana del Pacífico, para adelantarse dos juegos por uno, ante unos Cañeros de Los Mochis que no han sido presa fácil.

Así las cosas, el cuarto de la serie se pondrá candente, ya que ninguna de las escuadras se quiere perder la fiesta grande del gélido circuito para representar a México en la Serie del Caribe 2025, que se desarrollará en Mexicali, por lo que inician las acciones de este trepidante encuentro.

En "la loma de los espantos", por Tomateros de Culiacán saltará Édgar Arredondo, en tanto que por Cañeros de Los Mochis dice "presente" Luis Fernando Miranda.

ENTRADA POR ENTRADA

Inician las hostilidades en la primera entrada, con Tomateros de Culiacán al bat. Rudy Martin recibe pasaporte y se coloca en primera. Ramón Ríos pega rola al shortstop, y se concreta el doble play. Bases limpias. Esteban Quiroz se poncha. Viene el cierre del primer rollo con Cañeros con Roel Santos al bat, que en elevado sale out. Toca turno a Isaac Rodríguez, que vuela al jardín derecho y cae el segundo out, para que cerrara Eric Filia, con volado al central y out. Tres fuera y cierra el primer inning.

En el segundo rollo, Cañeros entra a la caja con la representación de Joey Meneses, para encarar a Luis Miranda. La vuela al prado izquierdo y cae el primer out. Viene al bat Dwight Smith Jr, que se poncha. Turno de Cristian Santana y hay dos fuera. Roletazo y cae el tercer out. Cañeros al cierre del tercer capítulo, con Yasmany Tomás, que conecta al central donde cae el primer out. Rodolfo Amador en turno; conecta rola a segunda base y cae el tercer out en primera.

Arranca el tercer rollo con el tomatero Efrén Navarro a la caja de bateo, quien se poncha. Luis Verdugo conecta al central para el segundo out. Toca turno a Alí Solís, que rodó a primera para tres fuera. Viene el complemento del tercer rollo y Cañeros van a la caja de bateo. Toca turno a Marco Jaime, que conecta línea al izquierdo para el primer out. Xorge Carrillo al madero, quien rodó a primera, para el segundo fuera. Llega Víctor Labrada a la caja, quien se poncha tirándole para el fin del tercer episodio. El marcador: 0-0.

Alta de la cuarta entrada, con el tomatero Rudy Martin con el tolete, quien se poncha tirándole. En la caja, Ramón Ríos, que lanza rola a primera y cae el segundo out. Turno de Esteban Quiroz, que conecta línea a primera para el tercer out. Cañeros de Los Mochis al bat en el cierre de la cuarta, con Roel Santos, quien se poncha tirándole. Toca turno a Isaac Rodríguez, que pega rodada a tercera y hay dos fuera. Viene a la caja Eric Filia, que conecta hit y se coloca en primera con dos out. Se presenta con el madero, Yasmany Tomás, que pega elevado al central y cae el tercer out.

Hasta este momento, los equipos no se han hecho daño y el marcador continúa 0-0.

Quinta entrada, parte alta, con Tomateros de Culiacán al bat, en los spikes de Joey Meneses, que la vuela al derecho para el primer out. Llega Dwight Smith, que también la manda al izquierdo para el segundo y fuera. Finalmente, llega Cristian Santana que con elevado a segunda cae el tercero, para que venga Cañeros de Los Mochis a cerrar el capítulo. Con el tolete, Rodolfo Amador, que conecta línea al izquierdo con atrapadón de Cristian Santana para el primero mochitense fuera. Llega Eric Meza. Conecta línea al prado central para acomodarse en la primera colchoneta. Vino Marco Jaime, que conecta para doble play, acabando con la amenaza cañera.

Llega la sexta entrada y sin movimiento en el marcador. Entra a la caja el tomatero Efrén Navarro, que conecta de sencillo para colocarse en primera. Llega Luis Verdugo, que con toque de sacrificio manda a Navarro a la antesala. Alí Solís se presenta y la vuela hacia el derecho, para el segundo out, dejando todo puesto para que viniera Rudy Martin, quien conectó tablazo al central, pero es atrapada para el tercer out. En el cierre del sexto capítulo, viene Cañeros a la pelea, que lleva a Xorge Carrillo como punta de lanza, quien conecta línea al jardín central para iniciar la rebelión verde y se acomodó en la primera base. Turno al bat de Víctor Labrada, que en su intento de toque de pelota se poncha. En la caja, Roel Santos, con un out y sigue corredor en primera. Santos conecta al cuadro, pero sacan a Carrillo en segunda para el segundo out, mientas Santos se queda en primera. Viene Isaac Rodríguez que conectó hit para colocar a Santos en segunda y Rodríguez en primera. Viene cambio de lanzador por Culiacán: sale Édgar Arredondo y entra a la lomita José Torres. Y sigue la amenaza cañera con Eric Filia al madero, quien conecta roletazo al cuadro, el cual atrapa shortstop para el tercer out. Y los cartones siguen 0-0.

En la parte alta del séptimo rollo, por Tomateros de Culiacán entra a la caja Ramón Ríos, que conecta hit para acomodarse en la primera base; toca turno a Esteban "Ponny" Quiroz, quien toca la bola en sacrificio para mandar a la antesala a Ríos. Sigue al madero el bombardero Joey Meneses, quien es dominado con un elevado, para el segundo out. Se presenta Dwight Smith Jr. con hombre en posición de anotar. Conecta batazo a segunda, quien saca en primera para tres fuera. En la parte baja de la séptima, Cañeros intentará quitar el cero en los cartones, y trae en el turno en la caja al Yasmany Tomás. Los culichis cambian de lanzador: sale José Torres y entra al quite David Gutiérrez. Yasmany nada pudo hacer, por lo que con rola al cuadro fue sacado en primera para el out número uno. Llegó al turno Rodolfo Amador, quien conectó a segunda para ser el segundo out. Se presenta el cañero Eric Meza, quien es golpeado por un lance de Gutiérrez, y en base por golpe se coloca en la primera colchoneta. Marco Jaime llega con el bat a la caja, para medirse al pítcher tomatero, pero conecta elevado al izquierdo, para cerrar la entrada, dejar corredor en pasillos y dejar los cartones en ceros.

Parte alta del octavo capítulo. Viene al terreno con su tolete a mano el tomatero Cristian Santana, que conecta de hit y se coloca en primera almohadilla con cero outs. Sale Santana y entra Édgar Robles como corredor emergente. Toca turno a Efrén Navarro, quien toca la pelota al tercera; hay un out, y los guindas ponen hombre en posición de anotar. Luis Verdugo al bat, quien conecta elevado al jardín central para el segundo out. Entra el bateador emergente Sebastián Elizalde en reemplazo de Alí Solís, a quien le recetan tremendo "chocolate" para el tercer out. Cierre del octavo rollo. Cañeros trae al turno a Xorge Carrillo. Los mochitenses cambian de serpentinero: sale David Gutiérrez y entra Josh Green. Carrillo conecta hit y se coloca en primera base. Entró Labrada para toque de bola al cuadro, sacan al corredor en primera para el primer out; Labrada se queda en primera. Vino al bat Roel Santos, que conectó doble y manda a Labrada a tercera y Santos se queda en segunda. Toca turno al cañero Isaac Rodríguez, quien pese a los lances llega base por bolas. Se llena la casa de cañeros. Anota Los Mochis con base por golpe. Marcador 1-0. Sigue la casa llena. Sale Green y entra Pedro García. Yasmany Tomás conecta palo de vuelta entera por todo el jardín izquierdo con las bases llenas y coloca el marcador 5-0. Rodolfo Amador se presenta y hay un hombre fuera. Manda elevado y es puesto fuera para el segundo out. Eric Meza al bat, quien conecta pero en rola es puesto fuera para el tercer out.

En la parte alta de la novena entrada, Cañeros de Los Mochis cambia de serpentinero: entra Ofreidy Gómez. En la caja de bateo Rudy Martin, que recibe base por bolas. Al bat Ramón Ríos, que conecta elevado al derecho. Martin se coloca en la segunda. Hay un out. Esteban Quiroz se presenta en la caja de bateo, pero recibe "pasaporte". Joey Meneses al bat, con dos hombres en los "pasillos". Roletazo al pítcher. La casa se pinta de guinda. Viene al madero Dwight Smith Jr. con un out, quien conecta rola por tercera, out en home y out en primera.

Termina el cuarto juego seminfinal de la Liga Mexicana del Pacífico. Cañeros de Los Mochis empata y esto se pone 2-2.