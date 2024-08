Ella es Imane Khelif, la boxeadora cisgénero acusada de "fuerza excesiva" en París 2024

Los Juegos Olímpicos París 2024 han concretado su primera gran polémica y, probablemente, una de las más llamativas de los últimos eventos de esta índole. Tal situación guarda estrecha relación con Imane Khelif, boxeadora cisgénero que, tras ganar su encuentro, fue acusada por su rival de "fuerza excesiva", lo que causó muchos comentarios en redes.

Imane Khelif, quien es oriunda de Argelia, le rompió la nariz a la italiana Angela Carini a los 46 segundos de haber iniciado el duelo correspondiente a los octavos de final en el peso welter. La situación de inmediato causó estragos en la italiana, quien a la par de no seguir peleando argumentó que enfrentar a una contrincante como ella "era injusto".

Vale mencionar que esta no es la primera vez que Imane Khelif está inmiscuida en una polémica mayúscula, pues previo al inicio de los Juegos Olímpicos París 2024 no logró aprobar las pruebas de género que se le realizaron, lo cual provocó una especie de discriminación por su hiperandrogenismo, una condición física que padece y que la hace desarrollar altos niveles de testosterona.

IMANE KHELIF FUE DESCALIFICADA PREVIO A PARÍS 2024

Hace un año, en el 2024, Imane Khelif fue descalificada del campeonato mundial de boxeo femenil precisamente por sus altos niveles de testosterona, mismos que, en automático, le brinda cierta ventaja natural sobre sus rivales. Ante ello, vale decir que la argelina es cisgénero, lo cual significa que nació mujer y que se identifica como tal pese al hiperandrogenismo que acumula.

Debido a lo anterior, la Asociación Internacional de Box sentencia que, pese a identificarse como mujer, no cumple con los requerimientos para formar parte de competencias femeniles. Curiosamente, el Comité Olímpico Internacional dice lo contrario pues, previo a su participación en París 2024, el COI señaló que las atletas que compiten en dicha categoría cumplen con la elegibilidad dentro de la competencia.

LAS FUERTES DECLARACIONES DE SU CONTRINCANTE

Ángela Carini, a través del portal AFP, declaró lo siguiente: "Podría haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor". Cabe aclarar que Imane Khelif no es la única boxeadora que sufre discriminación, pues junto a ella la también boxeadora Lin Yu-Ting y la corredora sudafricana Caster Semenya han sido objeto de críticas en redes sociales.