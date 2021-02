El sonorense Giovanny Gallegos, listo para volver a brillar con Cardenales

"Me siento bien, feliz de haber estado en casa con mi familia, es el motor y lo que uno necesita para sentirse listo para los entrenamientos", expresó.

En los últimos meses, el "Yaqui" se ha preparado fuertemente y mantiene la mentalidad positiva, lo que lo ha llevado a convertirse en unos de los relevistas de confianza para el mánager Mike Shildt.

"El año pasado se luchó y se tuvo lo que se tenía que dar. Lo importante aquí es la madurez, uno se prepara física y mentalmente cada año y conforme con las experiencias que se obtienen, uno hace los ajustes necesarios", manifestó.

"El trabajo que he realizado me ha ayudado para que el mánager me tome en cuenta, todos tenemos un rol en el equipo. Cada quien pone su granito de arena", agregó Gallegos.

Consciente de la importancia que tiene el pertenecer a una de las organizaciones más importantes del mejor beisbol del mundo, el cajemense siempre se enfoca en fortalecerse en todos los aspectos.

"Contento de estar en San Luis, contamos con un gran líder y esperemos este año se cumpla el objetivo", indicó.

Para Giovanny, la llegada de Nolan Arenado a los Cardenales es fundamental para ir en busca de la Serie Mundial en la siguiente campaña.

"Estar rodeado de jugadores tan importantes, es fundamental, es madurez, aprendizaje y seguir trabajando fuerte y tener confianza mutua", mencionó.

Además, el relevista de 29 años espera poder lanzar con Yaquis de Ciudad Obregón en las próximas campañas de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

"Siempre he estado en la disposición de jugar con Yaquis, pero no es una decisión mía, pero espero un día volver defender los colores de Yaquis", finalizó.

Giovanny Gallegos viajará este sábado a Estados Unidos y el próximo martes estará en Florida para iniciar con los trabajos de pretemporada.

En la temporada 2020, el cerrador consiguió dos victorias con igual número de derrotas. Registró cuatro salvamento, en 15 entradas lanzadas, ponchó a 21 rivales.

Gallegos, nacido el 14 de agosto de 1991, comenzó su carrera en Estados Unidos cuando firmó con los Yanqus de Nueva York como agente libre amateur internacional el 6 de enero de 2011. Un año más tarde comenzó su andar en las Ligas Menores desde la categoría Rookie, y con el paso del tiempo, fue ascendido hasta llegar a Triple-A en 2015, nivel en el que se mantuvo hasta 2018.

En el 2017 debutó con los "Bombarderos del Bronx", convirtiéndose en el mexicano 122 en llegar a las Grandes Ligas. Al año siguiente regresó a la Gran Carpa; el 29 de julio de 2018, fue transferido a los Cardenales.