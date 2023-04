El "Maza" Rodríguez es demandado por su exesposa ¿de qué lo acusa?

El exjugador de América, Cruz Azul, Chivas y Lobos BUAP, Francisco Javier "Maza" Rodríguez, fue demandado en el Juzgado de los Familiar por faltar al pago de la manutención de sus tres hijos, despojo de casa habitación y por agresión hacia su exesposa.

Así se dio a conocer en la cuenta de de Twitter de @DianLuzVa.

El reporte dice que desde el 2017 no cumple con sus obligaciones hacia sus tres hijos, la afectada consta que explica en la carpeta de investigacion FGEP/CDI/FEIDVGCM /VF-I/700/2021, que no se le ha impedido el convivio de el futbolista y sus hijos.

En el post a través de redes sociales @DianaLuzVa muestra la denuncia acompañada de una foto del jugador con el uniforme del Club América.

El "Maza" que también tuvo paso por el futbol Holandés y Alemán no ha contestado en redes sociales.

