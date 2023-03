Dos derrotas de Halcones de Obregón ante Tijuana y visita el sótano

Ahora, el equipo de la antigua Cajeme buscará levantar la cabeza ante Ostioneros de Guaymas, en el Tsunami de la calle10, en la edición 2023 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Los dirigidos por Jesús Gutiérrez no han podido despegar, pues la defensiva no se acomoda, ya que para cuando quieren reaccionar, el tiempo ya no es su aliado y las cosas no han salido como se esperaba.

La directiva que encabeza Rafael Lira Valenzuela, junto con el director deportivo, Aldo Seaman Orona, tiene que trabajar horas extra para mejorar, pues la afición cajemense espera un repunte inmediato, ya que la temporada es muy corta y hay que tomar acciones inmediatas.

Guaymas tampoco anda bien en la temporada, pues tiene récord negativo de 4-5; sin embargo, esta ocasión contará con la ventaja de estar en su casa.



Históricamente, los enfrentamientos entre estas dos escuadras se convierten en unos verdaderos duelos en la cancha.

Pedro Carrillo, de origen español, ya conoce a Halcones, ya que los llegó a dirigir la temporada 2019, pero por situaciones ajenas a su persona tuvo que dejar el equipo; ahora, el ibero regresa al Cibacopa y lo hace como timonel de Ostioneros de Guaymas.

El cuadro de los plumíferos regresa a su casa la monumental Arena Itson hasta el 31 de marzo, para recibir en par de encuentros a Caballeros de Culiacán.