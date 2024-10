Dodgers ganan el segundo juego de Serie Mundial pero Ohtani se lesiona

Con una sólida actuación desde el montículo, Yoshinobu Yamamoto lideró la victoria de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Yankees de Nueva York por 4-2, llevándolos a una ventaja de 2-0 en la Serie Mundial. Yamamoto, quien permitió solo un hit en seis entradas y un tercio, demostró su dominio al retirar a 15 de los últimos 16 bateadores que enfrentó, a pesar de haber permitido un cuadrangular a Juan Soto en la tercera entrada.

El poder ofensivo de los Dodgers brilló temprano en el juego: Freddie Freeman conectó un jonrón por segundo partido consecutivo, y Tommy Edman junto al dominicano Teoscar Hernández también aportaron con cuadrangulares ante el abridor de los Yankees, Carlos Rodón. En la novena entrada, los Yankees intentaron remontar cuando Giancarlo Stanton impulsó una carrera con un sencillo. Sin embargo, Alex Vesia llegó al relevo y, con las bases llenas, logró retirar a José Trevino con un elevado en el primer lanzamiento, asegurando la victoria.

Un momento inesperado del partido ocurrió en la séptima entrada, cuando Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers, sufrió una aparente lesión en el brazo izquierdo al intentar robar la segunda base. Su condición aún es incierta y podría influir en los próximos juegos de la serie.

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1