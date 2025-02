Dimitri Bivol ya piensa en darle la revancha a Saúl Álvarez

El ruso no descarta enfrentar al tapatío; sin embargo, el "Canelo" tiene todo el 2025 comprometido

Por: Joel Luna

El 7 de mayo de 2022 es una fecha que el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez no olvidará, ya que ese día cayó ante el peleador ruso Dimitri Bivol en una pelea que evidenció las carencias del mexicano y demostró que el "Canelo" no era lo que muchos pensaban.

El pasado sábado, el ruso se consagró campeón indiscutido de la categoría semicompleta. Aunque en un principio descartó enfrentarse nuevamente al "Canelo", ahora ha cambiado de opinión y ya contempla la posibilidad de una revancha para conquistar todos los cinturones que posee el tapatío en las 168 libras.

"Sí, podría bajar a 168, pero tal vez podría subir, no me gustaría poner tanta presión en mi cuerpo. No sé qué haya en peso crucero, pero en supermedio todos los cinturones están con 'Canelo', es una opción, pero no sé".

"Quiero pelear por los cinturones, eso es lo primero. Quiero pelear por mi legado, quiero sacar el mayor beneficio de las peleas. No se trata de dinero, sino de ser recordado por la gente en la historia del boxeo. Eso es lo que quiero", comentó el ruso.

SAÚL ÁLVAREZ TIENE EL 2025 COMPROMETIDO

Saúl Álvarez tiene comprometido su 2025, ya que en mayo enfrentará a William Scull en Arabia Saudita. El "Canelo" busca recuperar el cinturón de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y convertirse en campeón indiscutido. Álvarez perdió el título de la FIB luego de negarse a defenderlo el año pasado.

Además, el "Canelo" también tiene pactado un combate con Terence Crawford a finales de año, por lo que una posible revancha con Bivol tendrá que esperar hasta principios de 2026.

Dimitri Bivol se tomará un descanso después de su combate del fin de semana y pensará muy bien en su próximo rival.