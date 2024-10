David Faitelson revela los motivos de su salida de ESPN y el cambio a TUDN

David Faitelson, reconocido periodista deportivo, dejó sorprendidos a muchos cuando hace un año anunció su cambio de ESPN a TUDN, un canal en el que había declarado que nunca trabajaría. Su salida ha sido objeto de muchas críticas, especialmente por tratarse de una empresa ligada a Televisa, con quien él mantuvo una rivalidad pública durante años. Sin embargo, las razones detrás de este cambio apenas han comenzado a salir a la luz.

En una reciente entrevista en el podcast "Guardianes de la Tradición", dirigido por Fernando Quirarte y Demetrio Madero, Faitelson compartió más detalles sobre la ruptura con ESPN. Según comentó, fue la cadena quien decidió no renovar su contrato, a pesar de que él estaba dispuesto a renegociar con una reducción de salario. "Me quedaba un año de contrato... queríamos seguir, pero Rodolfo Martínez me informó que no renovarían. Fue un golpe difícil", expresó Faitelson.

Soy el hombre que convirtió un "no" en un "sí".



El Color de Faitelson ha llegado a @TUDNMEX para quedarse... pic.twitter.com/zcjMQT8RLG — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 12, 2023

INTENTARON CONVENCERLO DE QUEDARSE

Durante el proceso, Faitelson explicó que buscó alternativas y comenzó conversaciones con Televisa a través de Bernardo Gómez, lo que aceleró su transición. A pesar de recibir una oferta tardía de ESPN, la decisión ya estaba tomada y no pudo volver atrás. Aunque el sueldo en ESPN hubiera sido ligeramente mayor, ya se había comprometido con TUDN.

En redes sociales, Faitelson continúa siendo criticado por su cambio a Chapultepec, especialmente por su postura de apoyo hacia Televisa. Los usuarios no han olvidado sus palabras pasadas y le recuerdan constantemente su anterior oposición a esta televisora.

Recientemente el periodista deportivo fue nuevamente criticado tras postear en la red social X un comentario de apoyo a Emilio Azcárraga, luego de que se anunciara su separación de Televisa mientras se desarrolla una investigación de parte de la FIFA. Cabe recordar que, antes de ir a TUDN, David Faitelson era un crítico del empresario dueño del América y otros equipos del futbol mexicano.

Hoy es un día complicado para el futbol mexicano y para Emilio Azcárraga, quien ha solicitado una licencia para separarse de Televisa con el fin de apoyar la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado a un tema de FIFA.@eazcarraga: esperamos que... — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 25, 2024

La llegada de Faitelson a TUDN también se vio marcada por la reciente muerte de André Marín, otro periodista con quien mantuvo una relación profesional agridulce. Esto solo ha intensificado la atención sobre su figura, ahora en un papel destacado dentro de la televisora.

Este capítulo marca un cambio en la carrera de Faitelson, quien parece dispuesto a mantenerse en TUDN, a pesar de las críticas constantes.