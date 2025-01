Culiacán se queda con el tercer juego semifinal de la LMP con marcador de 4-3

Después de un gran juego, que le permitió empatar la serie a un juego por bando, esta noche Tomateros de Culiacán se mete al Estadio Chevron Park para medirse ante los dueños del pasto, Cañeros de Los Mochis, en la reanudación la serie semifinal con el tercer enfrentamiento, en hostilidades de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ambos equipos pelean con todo para el gran cierre de la temporada 2024-2025, con el fin de llegar a la fiesta grande, para hacerse del gallardete y representar a México en la Serie del Caribe 2025, que en esta ocasión se celebrará en Mexicali, Baja California.

Cañeros tiene en la loma a Omar Araujo, mientras que Tomateros hizo lo propio con Víctor Castañeda.

Las acciones iniciaron con Culiacán al bate en la parte alta de la primera entrada, que se fue sin hacer daño, y Los Mochis cerró el rollo; salvo un hit a las paradas cortas, no tuvo mayor repercusión, dejando los cartones en cero.

En el arranque de la segunda entrada, Tomateros se fue de tres y nada, para que viniera Cañeros a buscar quitar el blanco del marcador, pero lo dejaron igual.

El arranque del tercer rollo, la única jugada de riesgo la protagonizó el tomatero Luis Verdugo, quien conectó batazo de hit al prado izquierdo y se fue a segunda, donde, en una jugada comprometida, lo pusieron fuera. Terminó la mitad de la entrada con marcador en ceros. En el complemento del tercer episodio, vinieron los toletes cañeros, pero no pudieron hacer nada, para cerrar el marcador, dejándolo 0-0.

La cuarta entrada trajo emociones, pues Culiacán colocó hombres en las esquinas, una de ellas por pasaporte a Esteban Quiroz, para que viniera Joey Meneses con un elevado al central y con pisa y corre de Rudy Santos abrieran el marcador para 1-0. Pasaporte a Junior, por lo que Quiroz se movió a la antesala. Vino a la caja Cristian Santana, pero no pasó a mayores. Cañeros al bat, pero no pasó a mayores, por lo que al cierre de la cuarta el marcador seguía 1-0.

En la parte alta de la quinta entrada, vino Tomateros a tratar de ampliar el marcador, sin nada qué aportar. En el cierre de rollo, Culiacán cambió de pítcher: salió Víctor Castañeda y entró a la loma José Bravo. Cañeros vino al bat y colocó a Alí Solís en segunda, pues Roel Santos recibió base por golpe, poniendo hombres en primera y en la antesala, avivando el Chevron Park. Hay conferencia en el montículo y Bravo continúa en el centro del diamante. Isaac Rodríguez conecta batazo al parador en corto de Culiacán, a quien se le cae la bola y permite que se llene la casa de Cañeros. Es todo para Bravo.

Por los guindas entra a la loma José Torres, que le tirará al verde Eric Filia, quien tiene casa llena con dos outs. Base por bolas a Filia, y se empata el juego con carrera de "caballito" de Xorge Carrillo. Coach de pitcheo sale a charlar con su lanzador.

Sigue Torres en los disparos; recibe a Yasmany Tomás; sigue la casa llena con dos retirados. Wild pitch a Tomás, y se mete a la registradora a Roel Santos, para irse arriba en el marcador 1-2. Llega Rodolfo Amador con posibilidad de lograr dos carreras, pues tiene corredores en los "pasillos", pero este conecta roletazo que cortó el segunda y termina la amenaza. Los cartones 1-2.

Inician las acciones de la sexta entrada. El tomatero Rudy Martin al bat recibe los disparos de Araujo y conecta línea, colocándose en la primera base. Con toque al cuadro se mueve a la antesala. Cambio de lanzador por Los Mochis: sale Omar Araujo, que hizo un formidable trabajo en el montículo, y viene a tirar serpentinas Tomás Solís. Wild pitch mueve a Martin a la tercera. "Ponny" Quiroz al bat, y se coloca en cuenta máxima de 3-2. Elevado. Pisa y corre entra la se empata el juego con anotación de Martin. Los números 2-2. Charla en el montículo y sigue Solís, que enfrenta a Joey Meneses, que produce elevado. Termina la amenaza con juego empatado.

En el cierre del sexto episodio, viene Cañeros a tratar de recuperar la ventaja; sin embargo, fue maniatado desde el montículo. Los números no se movieron.

Tomateros entra a la parte alta del séptimo inning para darlo todo, pero se quedaron cortos y los cartones quedan iguales. En la parte baja, Culiacán cambia de pítcher y entra Pedro García. Cañeros al bat. Marco Jaime conecta tremendo doble por el central y se coloca en la antesala. Isaac Rodríguez en la caja. Charla en el centro del diamante por Tomateros. Roletazo al serpentinero que termina con out en primera, para el segundo out. Eric Filia recibe pasaporte, y viene cambio de serpentinero por parte de Tomateros. Sale García y entra el lanzador Josh Green a contener a la artillería cañera, representados por Yosmany Tomás y con roletazo al central se va a primera, manda a la registradora a Marco Jaime y coloca en la antesala a Filia. Dos en base. Los cartones 2-3. Hay dos outs. Pelotazo a Rodolfo Amador y se llena la casa de cañeros. En la caja Balbino Funemayor, quien se poncha y acaba la amenaza.

Parte alta de la octava entrada y el partido está que arde. Tomateros busca empatar y adelantarse. Rudy Martin se coloca en primera base, para que venga Ramón Ríos. Se le va la pelota al receptor y Martin se roba segunda, con posibilidad de empatar. Hit y mandan a home a Martin, quien anota e iguala los cartones a 3, enmudeciendo al Chevron Park. Ramón Ríos se roba segunda, colocándose en posición de anotar y aventajar. Al bat Esteban Quiroz; sin embargo, el lanzador controla la situación y acaba la artillería. El juego se empató a tres carreras por bando.

Y llegó el cierre de la octava, con Cañeros en busca de la ventaja y el gane. Al bat Xorge Carrillo, que se coloca en primera por error del parador en corto Luis Verdugo; sale Carrillo y entra el corredor emergente Bryan Mendoza. Charla en el montículo por Culiacán. En la caja Marco Jaime, que conecta de hit. Mendoza se mueve a la antesala y Jaime se mete en primera, sin out. Cambio de lanzador por Tomateros. Entra Stephen Nogosek que reemplaza a Sasagi Sánchez, que se verá la cara a Roel Santos, que conecta línea y lo ponen out. Viene al madero Isaac Meneses, que busca impulsar la carrera de la ventaja para Cañeros; sin embargo, recibe pelotazo en el costado y se mueve en base por golpe a primera. De nuevo se llena la casa de mochitenses: Mendoza a tercera, Jaime a segunda y Meneses en primera. Vino Joey Meneses con elevado al segunda y acabó con los sueños cañeros.

En la apertura de la novena entrada, llegan los bombarderos de Tomateros inician con todo, pero se fueron de tres nada, para que vinieran Los Mochis al cierre de la novena a intentar el remonte y, en consecuencia, la victoria. Las cosas se ponen a tono, pues con toletazo al prado derecho, Yasmany Tomás se coloca en primera. Toque de pelota de Rodolfo Amador mueve a Tomás a la antesala y a la vez Culiacán concreta el primer out. Pero la amenaza termina con un magistral doble play para Tomateros.

EXTRAINNINGS

La décima entrada inicia con unos Cañeros que pretenden frenar el embate de Tomateros, que quieren aventajar en el juego y en la serie. Lanza el mochitense Juan Gámez y con el madero, el culichi Luis Verdugo. Corredores en primera y segunda, Ichiro Cano, que entró por Efrén Navarro. Charla cañera en la loma de los espantos. Poncho Ruiz al bat, que toca pelota y sacan en tercera a Ichiro Cano. Hay un out. Se presenta en la caja Rudy Martin, el dolor de cabeza de Los Mochis. Hay dos en base. Batazo dominado. Cae el segundo out. Al bat, Ramón Ríos, que coloca línea y anota Luis Verdugo para mandar a Tomateros arriba en el marcador 4-3. Además, cae el segundo out.

En el cierre de la entrada 10, Tomateros de Culiacán buscará someter a Cañeros de Los Mochis, que no quieren estar en desventaja en la serie, por ello Víctor Labrada conecta línea de hit, colocándose en la primera base. Entra Alan Espinoza, que intenta toque de pelota al cuadro, el lanzador y el primera base se hacen "bolas" y Espinoza llega quieto a primera; sin embargo, mandaron la jugada a revisión y se decreta el out. Cae el segundo out y a uno Tomateros de Culiacán de agenciarse el tercero de la serie. Corredor cañero en la antesala. Cae el tercer out y Culiacán se queda con el tercero de la serie para quedar dos juegos a uno.