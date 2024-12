¿Cuánto pagó Netflix a la NFL por transmitir los partidos de Navidad?

Netflix continúa expandiendo su oferta de contenido, y esta vez lo hizo con una jugada estratégica en el mundo de los deportes. La plataforma de streaming firmó un acuerdo con la NFL para transmitir los partidos del "Día de Navidad" de 2024, un paso audaz que marca su incursión en la transmisión de eventos deportivos en vivo, un terreno hasta ahora poco explorado por la empresa.

Este acuerdo, que se extenderá por tres años, refleja el creciente interés de Netflix por captar audiencias a través de eventos en vivo, una tendencia que podría revolucionar la forma en que consumimos deportes.

En mayo de 2023, Netflix cerró un acuerdo de tres años con la NFL, comprometiéndose a transmitir dos de los partidos del "Día de Navidad" en cada temporada.

Para asegurar los derechos de transmisión de estos partidos, Netflix pagó una cifra sorprendente: 150 millones de dólares. Este acuerdo no solo representa un gasto considerable por parte de la plataforma, sino también un movimiento estratégico en un mercado cada vez más competitivo de transmisiones deportivas.

Los partidos transmitidos en 2024 fueron accesibles para los más de 282 millones de suscriptores de Netflix en más de 190 países, quienes pudieron disfrutar del contenido en cinco idiomas: francés, inglés, español, portugués y alemán.

Esta es una clara señal de que la plataforma no solo busca aumentar su oferta de contenido internacional, sino también diversificar sus servicios para atraer a un público más amplio.

La apuesta de Netflix por los deportes en vivo parece haber dado frutos rápidamente. El partido entre los Raiders de Las Vegas y los Jefes de Kansas City, que se jugó el 25 de diciembre, alcanzó cifras impresionantes de audiencia.

Con un promedio de 29.48 millones de espectadores, el juego se posicionó como el más visto de esa jornada. Este número no solo subraya el potencial de los deportes como generadores de grandes audiencias, sino también el impacto que Netflix puede tener al incorporar eventos deportivos en su plataforma.

Netflix NFL Christmas Gameday Viewership



*Unduplicated audience of nearly 65 million US viewers



*Ravens-Texans (24.3 million) & Chiefs-Steelers (24.1 million) are most-streamed NFL games in US history



*Viewership for Ravens-Texans peaked w/ Beyonce Bowl (over 27 million... pic.twitter.com/8E8bb0c3qo