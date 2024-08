¿Cuánto dinero ganará Canelo por su combate frente a Berlanga?

Saúl "Canelo" Álvarez no sólo es uno de los mejores boxeadores del momento (tal vez, el mejor) y de la historia, también se está convirtiendo en un auténtico hombre de negocios. No en vano, lleva algunos años apareciendo en la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, incluso, en las primeras posiciones y superando los 100 millones de dólares anuales en ingresos.

Canelo selecciona muy bien sus combates y busca la mayor rentabilidad, pero enfrentándose a púgiles del primer nivel. En esta ocasión, le toca a Edgar Berlanga, un boxeador con 22 victorias y ninguna derrota que nació en Brooklyn, pero mantiene raíces de Puerto Rico. Ante "The Chosen One", pondrá en juego sus tres cinturones del Súper Mediano, el próximo 14 de septiembre en Las Vegas.

Pese al imbatido del portorriqueño, Álvarez parte como gran favoritosegún los momios de las apuestas en línea de los principales portales digitales. Y es que Canelo se ha encargado, desde su sorprendente derrota contra Dmitry Bivol, de mostrar su superioridad ante todos los rivales con los que se ha ido cruzando por el camino; el último de ellos fue Jaime Munguía que, para mayor satisfacción del tapatío, era cercano a Óscar de la Hoya, antiguo mentor de Álvarez y, ahora, enemigo irreconciliable.

Los cruces de palabras entre el actual campeón y "The Golden Boy" son constantes. Parece que esta rivalidad no va a tener fin. En los últimos días,De la Hoya le ha recriminado ser un arrogante que pide "cantidades de dinero absurdas" para cada combate. Precisamente, los temas económicos fueron el detonante de la ruptura entre ambas leyendas del boxeo mexicano. Pero Álvarez tiene claro lo que quiere conseguir y poco le importan ya los comentarios de su antiguo amigo.

De hecho, Canelo ha conseguido algo casi insólito: afirma que recibe el 80% de todo lo que se genera durante sus combates; no sólo de las entradas, sino también de las ventas durante el evento. Ahora, muchos se preguntan cuánto va a ingresar por su combate frente a Berlanga. Concretamente, la cifra estaría en torno a los 65 millones de dólares. Aunque no todo proviene de la "bolsa" habitual que cobran los peleadores. El cálculo sale de los 35 millones de paga por subir al ring, más el 80% de las entradas presenciales y otro 53% de ventas de PPV.

En definitiva, una cantidad muy elevada. Pero hay que tener en cuenta que Caneloha sido despojado de su título de la FIB por hacer este combate, al no haber elegido a William Scull, el retador oficial según la federación. No es la única crítica que ha recibido el de Guadalajara. Últimamente, además de los desafíos de sus rivales y de los ataques de "The Golden Boy", otros luchadores se han sumado a intentar amargarle la fiesta. En este caso, se trata de Conor McGregor, el mediático peleador de la UFC.

El irlandés, que no es la primera vez que arremete contra el mexicano, ha afirmado que "no genera el dinero que exige que le paguen". Pero el tapatío no ha dedicado demasiado tiempo a contestarle. Sabe bien que "The Notorious" busca un hype que pueda darle un combate futuro, para repetir los increíbles ingresos que consiguió en su anterior incursión en el boxeo, cuando se enfrentó a Floyd Mayweather Jr.

Ahora mismo, Canelo está centrado en su próximo reto, ante Berlanga, que afronta con tranquilidad, pero sin subestimar a su rival. Una vez pasado este combate, ya pensará que vendrá a continuación; pero seguro que incluirá una buena suma de ingresos.