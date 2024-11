¿Cuánto costaría a Red Bull el despido de "Checo" Pérez?

Siguen los rumores sobre una supuesta salida de Sergio "Checo" Pérez de la escudería Red Bull, y esta posible salida podría ocasionar un desfalco millonario a la escudería austriaca.

La prensa europea apunta directamente a "Checo" Pérez como uno de los responsables de la posible pérdida del campeonato de constructores en 2024, lo que ocasionaría que Red Bull deje de percibir una importante suma de dinero.

¿CUÁNTO COSTARÍA DESPEDIR A "CHECO" PÉREZ?

Según una nota de F1 Insider, se desglosan las pérdidas que tendría Red Bull si decidiera despedir a "Checo" Pérez, cifra que rondaría los 80 millones de euros.

La caída al tercer lugar en el campeonato de constructores generaría una pérdida de 40 millones de euros con respecto al año pasado, cuando el equipo se coronó campeón.

A esto se le suma la ruptura del contrato de "Checo" Pérez, que tiene vigencia hasta la temporada 2026. Según el acuerdo, Red Bull debería pagar 20 millones de euros como estipula la cláusula de salida.

Otros 20 millones de euros serían necesarios para que la escudería austriaca pueda fichar a otro piloto, como se rumorea con Franco Colapinto.

La escudería Williams, por ejemplo, ha fijado un precio de 20 millones de euros para liberar a su piloto, cifra considerada elevada para evitar su salida.

La temporada 2024 de "Checo" Pérez no ha sido lo que el mexicano esperaba. Ha enfrentado varios tropiezos, y los rumores sobre su salida no dejan de sonar en el mundo de la Fórmula 1. Esto ha dejado al mexicano muy nervioso, lo que, a su vez, afecta su desempeño en las pistas, además de que sus jefes en Red Bull no le brindan el respaldo que él espera.

Aún no se sabe si Red Bull dejará ir a Sergio Pérez, lo único cierto es que el piloto tiene contrato hasta finales de la temporada 2026, y "Checo" Pérez confía en mejorar sus actuaciones para evitar más rumores sobre su posible salida de la escudería de las bebidas energéticas.