Conade responde a la medallista olímpica Alejandra Valencia tras quejarse de la reducción de su beca

Después de que la arquera mexicana Alejandra Valencia, medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024, denunciara públicamente una reducción en su beca otorgada por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), la institución respondió con un comunicado.

Valencia, quien hizo pública su queja en su cuenta de X el jueves, reveló que al acudir a firmar la documentación de su beca, se enteró de que esta había sido reducida debido a "las reglas de operación" de la Conade.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica.

No pues muchas gracias