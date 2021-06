Comité Olímpico deja fuera de Tokio 2020 a la mejor ciclista mexicana

A raíz de ello, la ciclista convocó a una rueda de prensa y, entre lágrimas, exigió al organismo una explicación, pues no entiende cómo si ostenta el subcampeonato del mundo en velocidad, no haya sido convocada para formar parte del contingente ni en velocidad por equipos, ni en individual.

Asimismo, a través de un video en redes sociales, aclaró que, además de que su especialidad es la velocidad, este año se colocó como la número uno en el ranking mundial; además, ostenta el actual récord Guinness, y aún así no comprende por qué no fue llamada.

"Hoy (sábado) por información no oficial me encuentro fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo por unos criterios nada claros, con pruebas diferentes a la especialidad como arrancadora".

Señaló que para la prueba de velocidad por equipos una arrancadora establece el menor tiempo en 250 metros, pero la cerradora lo hace por resistencia, y dijo que este criterio sería evaluar el desempeño de un clavadista con un delantero de futbol o un portero.

La selección de los pedalistas que representarán a México en JJOO de Tokio 2020 se efectuó el 29 de mayo, y que desde esa fecha, al momento no ha sido informada por autoridad alguna, por lo que pide tomen cartas en el asunto, pues la duda no le permite dormir bien.

"No he recibido ninguna notificación oficial por parte de la federación de ciclismo, sólo pido al COM y Conade que antes de tomar cualquier decisión el día lunes, piensen cómo es posible que la única de las tres participantes que aportó el 100% de puntos en eventos para conseguir el boleto quede fuera."

Asimismo, dijo que no es posible que a 40 días de la justa, esté pasándole esto, lo que la hace sentir mal, pues "no duermo, no entreno bien, no descanso y me duele mucho tener que pasar por esto".

Finalmente, manifestó su amor por México espera, sin menospreciar el desempeño de las demás pedalistas, que le den el lugar que se merece, por lo que clama justicia.

Jéssica Salazar pertenece a las Fuerzas Armadas, es, además, la actual Premio Nacional del Deporte.