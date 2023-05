Comentarista tunde al "Canelo" Álvarez, "lo ayudaron a crecer"

Saúl "El Canelo" Álvarez de nuevo fue centro de las críticas, pero en esta ocasión no fueron encabezadas por David Failtelson, ahora le toco a la comentarista deportiva Majo González.



La crítica se dio durante el programa Tercer grado deportivo, durante el cual criticó fuertemente la manera de cómo el peleador jalisciense ha construido su carrera.

La cronista dijo que "El Canelo" ha sido beneficiado por los rivales que ha enfrentado, pues recibió ayuda al crecer "poniéndole peleas a modo", así como también al elegir campeones viejos para enfrentarlos.

"Yo creo que la mayoría de la gente no se identifica con 'El Canelo'. Es un tema popular de que si no creció como el boxeador mexicano sumamente popular sumido en la pobreza, que se tuvo que defender, que tuvo patrocinios por este lado, que lo ayudaron a crecer poniéndole peleas a modo; que lo siguen haciendo, que él elige campeones viejos, caso de Kovalev, que ya no quiere pelear con Golovkin", expresó.

El tiempo le llegó a David Failtelson, quien agregó a la crítica que el boxeador nacido en Guadalajara, Jalisco, jamás estará a la altura de peleadores como Julio César Chávez, aunque aceptó que era un buen púgil.

Tampoco está a la altura de un Ricardo "Finito" López, señaló, o de un "Mantequilla" Nápoles o Rubén "Púas" Olivares.

El próximo sábado, Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará en el Estadio Akron, de la capital jalisciense, a John Ryder en lo que marcará el regreso del mexicano a un cuadrilátero en territorio nacional.