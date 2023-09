"Checo" Pérez saldrá en quinto lugar en Japón; Verstappen consiguió la pole

Luego de la mala actuación del par de pilotos de la escudería austríaca Red Bull en el pasado gran premio de Singapur donde ninguno de los dos subió al podio y se especuló de la caída de la escudería. En Japón volvieron las aguas a su cauce el piloto neerlandés Max Verstappen logró la pole y arrancará en la cabeza de pilotos.

El piloto neerlandés publicó en su cuenta de twitter: "Creo que todos los que opinaron que estábamos mal por la reglamentación se pueden ir al carajo. Tenía muchas ganas de tener un fin de semana como este".

Sergio "Checo" Pérez logró ubicarse en quinto lugar, será desde ahí donde buscará remontar lugares y lograr subirse al podio.

El piloto mexicano ha demostrado que puede remontar, de hecho, en la temporada 2023 es considerado por la Fórmula Uno como el "Rey del rebase".

Para "Checo" fue un fin de semana complicado, las curvas del circuito nipón han sido su problema, sin embargo como nos tiene acostumbrado el tapatío se metió entre los mejores cinco en la largada.

TEMPORADA

La carrera de este domingo pondrá a prueba las capacidades de "Checo" Pérez.

Si Verstappen y Pérez hacen el 1-2 , prácticamente la escudería Red Bull se estaría consolidando como la número uno en la temporada.

Oscar Piastri australiano de la escudería McLaren saldrá segundo, el tercer lugar fue para el piloto Lando Norris de McLaren, en cuarto Charles Leclerc de Ferrari.

El piloto español Fernando Alonso que saldrá en lugar 10 dijo : "No sabíamos dónde íbamos a acabar, nos faltaba mucho ritmo. No nos vienen bien estos circuitos, pero estos fines de semana difíciles hay que seguir entrando en Q3 y así lo hemos hecho".

"No he sufrido, he disfrutado. Suzuka es un circuito de pura adrenalina y disfruto mucho piloteando aquí. Somos más carne de Q1 y de Q2, pero con pequeños milagros como en Singapur o aquí nos siguen manteniendo en la pomada".