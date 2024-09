"Checo" Pérez llega en octavos en el GP de Italia; identifican falla

Sergio "Checo" Pérez no tuvo una buena carrera en el circuito del Gran premio de Italia y llegó octavo a la meta, luego de arrancar en el mismo lugar en la parrilla de salida.

El piloto neerlandés Max Verstappen, líder general de la competencia, llegó sexto lugar y de no ser por su cosecha de puntos en las primeras carreras, su situación sería más complicada en el liderato.

Charles LeClerc se quedó con el primer lugar; Oscar Piastri el segundo y en tercero llegó Lando Norris.

"Checo" dijo estar sorprendido por otra carrera más de bajo rendimiento; la baja del equipo Red Bull se viene dando desde varias carreras atrás, en Monza no fue la excepción.

"No esperábamos que fuera tan mal, pero ya en la segunda vuelta me dí cuenta de que no podía parar el coche como quería y no podía jugar con el auto. Creo que con el neumático duro no iba tan mal, pero con el medio era bastante complicado. Con el menos nos comprometimos un poco", dijo el piloto tapatío después de terminar octavo en el Gran Premio de Italia.

A pesar de que Red Bull no levanta, el mexicano se muestra positivo ante la adversidad; "Checo" Pérez dijo que ya está identificado el problema y eso no les permitió competir plenamente tanto a él como a su compañero Verstappen.

IDENTIFICAN EL PROBLEMA

"Creo que lo bueno es que no tenemos preguntas. Ahora sabemos exactamente dónde está el problema. Podemos verlo claramente en los datos. Sólo queda cómo solucionarlo, cómo atacarlo. Las próximas semanas van a ser muy importantes. Creo que es sobre todo el equilibrio. Tenemos que ser capaces de parar el coche y de llevar la velocidad. El problema es que no somos capaces de tirar el coche porque la parte trasera no está en ningún sitio. Así que es algo en lo que tenemos que trabajar", señaló.

ASÍ VAN EN LA CARRERA DE PILOTOS DESPUÉS DE MONZA

PILOTO PUNTOS

Max Verstappen 303

Lando Norris 241

Charles LeClerc 217

Oscar Piastri 197

Carlos Sainz 184

Lewis Hamilton 164

Sergio "Checo" Pérez 143