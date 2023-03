"Checo" Pérez gana el Gran Premio de Arabia Saudita F1

El piloto mexicano de la escudería Red Bull inició la carrera en pole position, sitio que no desperdició, pues controló la carrera hasta llegar primero a la meta y, a la vez, convertirse en el colíder del Campeonato de Pilotos.

Este domingo, Sergio "Checo" Pérez dio cátedra de conducción, al adjudicarse el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1.

El premio se celebró en la ciudad de Jeddah, y en cuanto al coequipero de "Checo", Max Verstappen, quien arrancó en la posición 15, demostró gran garra al volante, pues logró remontar posiciones hasta hacer el 1-2, con el jalisciense.

Con esto, Max deja atrás los rumores de competición con Pérez, pues se convirtió en un gran apoyo para el mexicano.

Aunque Sergio contó con la vuelta más rápida al circuito, al cierre de la carrera Verstappen apretó hasta superarlo en velocidad, lo que los colocó a ambos empatados en Campeonato de Pilotos.

Esta no es la primera ocasión en que la escudería Red Bull hace el 1-2, pues en el Premio de Bahrein también lo hizo, pero en sitios invertidos: Max como el uno, y "Checo", en el segundo.

LET'S GO. VAMOS. @SChecoPerez WINS the #SaudiArabianGP making this the 5th Grand Prix victory of his career. pic.twitter.com/kQqu514dlt