¿"Checo" Pérez continuará con Red Bull?

El piloto mexicano"Checo" Pérez se encuentra confiado en seguir en la escudería Red Bull, afirmando que, por alguna razón, le firmaron la ampliación de su contrato hasta 2026. Las especulaciones sobre quién será el compañero de Max Verstappen en el equipo en 2025 continúan, pero el mexicano cree que ese asiento es suyo.

Ha sido una temporada de muchos desaciertos para "Checo" Pérez en 2024. Su campaña empezó con gran fuerza y algunos resultados positivos, lo que le sirvió para renovar por dos años más con Red Bull, asegurando su continuidad hasta finalizar la temporada 2026.

Sin embargo, la actuación del mexicano ha ido en declive. Mientras Verstappen consigue podios y victorias, lo que lo acerca a su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1, "Checo" Pérez no ha logrado pasar la Q1 en seis ocasiones durante la temporada, luchando con su RB20.

A pesar de esto, "Checo" niega que estas sean sus últimas carreras con Red Bull. El piloto mexicano sabe exactamente cuál es su situación con el equipo y su contrato.

En rueda de prensa, previo al Gran Premio de Qatar, Sergio Pérez no quiso ahondar en los detalles de su contrato y respondió claramente a un periodista que lo cuestionó sobre su probable continuidad con el equipo austriaco:

"No hablo de mis contratos públicamente. Llevo 14 años en este deporte y no hablaré de eso. Sé exactamente dónde estoy y no comentaré al respecto", dijo Pérez.

"Creo que, al fin y al cabo, el equipo tiene toda la información. Hay muchas cosas que puedo decir aquí. El equipo tiene toda la información. Y por algo ampliamos mi contrato durante el año".

"El equipo lo tiene todo, y sabemos exactamente dónde estamos en cuanto a rendimiento, en cuanto a problemas, dificultades que hemos tenido. Somos un equipo y sabemos exactamente a nivel interno dónde está todo. Así que estamos trabajando muy duro como equipo para salir adelante y volver a tener una temporada mucho mejor que la que acabamos de tener", concluyó el piloto.