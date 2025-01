Charros vs Naranjeros: a qué hora y dónde ver en vivo el Juego 2 de las Semifinales

¡Una gran forma de iniciar el 2025! Para los amantes del béisbol son días de emoción y afición, puesto que se están realizando las semifinales, partidos que se destacan por tener fuertes contendientes, creando una auténtica batalla de poderes.

Estamos a pocas horas de iniciar el Juego 2 de la LAMP, donde se encontrarán nuevamente los Charros de Jalisco contra los Naranjeros de Hermosillo. Para que no dejes pasar el gran evento deportivo, te detallaremos la hora de transmisión y en qué plataforma podrás verlos.

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS DE LA LMP?

El 11 de enero, a las 18 horas, inició el primer juego entre los Charros vs Naranjeros, contienda que se realizó en el conocido estadio de "Fernando Valenzuela" en la ciudad de Hermosillo. Batalla en la que salieron campeones el equipo tapatío.

Por suerte, aún quedan otros partidos en los que el equipo sonorense puede sacar sus mejores estrategias para ganar el partido. No deberás esperar mucho tiempo para ver el juego 2 de las semifinales, puesto que se realizará hoy 12 de enero en vivo:

Hora: 18 horas.

¿Dónde verla? Las transmisiones en vivo, se realizan en el canal oficial de YouTube de la LAMP, pero para ello hay que hacer una suscripción a su canal.

¿CÓMO VER EL JUEGO DE BÉISBOL?

Para que te sea posible ver la batalla entre los Charros vs Naranjeros, es necesario pagar una suscripción de YouTube, teniendo la posibilidad de presenciar el Juego 2 de las semifinales, y los demás eventos que se presenten desde tu equipo móvil. El proceso es muy sencillo, solamente sigue algunos cuantos pasos:

Ingresa al portal de YouTube, emplea tu cuenta que tengas en el portal. Entra al canal de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. Da clic en la pestaña de "Unirse". Selecciona la forma de pago o la tarjeta que desees usar. Realiza el pago mensual de 149 pesos y disfruta de los mejores partidos en tiempo real.

Aunque puedes ver el juego en su portal sin pagar, no será posible verlos en vivo al no contar con la suscripción. No dejes pasar el día, prepara tus mejores snacks para que no pierdas cada minuto o detalle de la batalla entre dos fuertes titanes.