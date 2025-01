Charros de Jalisco deja en el pasto a Tomateros de Culiacán 3-2 y está a uno de ser el rey

El ganador se quedó sin timón al inicio del juego, pues Benjamín Gil fue expulsado por el ampáyer en la primera entrada, pero su hijo le hizo justicia

Por: Edel Osuna

El quinto juego de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) arrancó con todo, ya que Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco están que no creen en nadie y están empatados a dos juegos por bando, en busca de definir a quien representará a México en la Serie del Caribe 2025, a celebrarse en Mexicali.

En la loma de las responsabilidades están, por Culiacán, Odrisamer Despaigne, en tanto que por Jalisco, saldrá Manny Bañuelos. Las acciones, en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

ENTRADA POR ENTRADA

PRIMERA ENTRADA. Alta. Tomateros de Culiacán llega con todo; entra con el bat Rudy Martin, quien se poncha tirándole. Turno de Ramón Ríos, que pega sencillo con línea al jardinero central y se coloca en primera. Viene con el madero, Esteban Quiroz, quien batea línea para doble play. Hay tres hombres fuera.

Pimera baja. Charros de Jalisco abre con Billy Hamilton, quien conecta sencillo al prado derecho. Michael Wielansky se presenta en la caja y batea rodado para que Hamilton sea puesto out en segunda. Turno de Mateo Gil, quien se va con su "chocolate".

El mánager de Jalisco, Benjamín Gil, es expulsado por el umpire de home.

Julián Ornelas se poncha tirándole. Hay tres fuera.

SEGUNDA ENTRADA. Alta. Tomateros a la carga. Joey Meneses rodó para el primer out; turno para Dwight Smith Jr., quien fue ponchado para el segundo fuera, en tanto que César Mendoza se ponchó tirándole.

Segunda baja. Charros en turno. Abre Jack Mayfield, quien rueda para el out número uno. Viene Reynaldo Rodríguez a la caja y batea sencillo, para colocarse en primera base. Turno de Donovan Casey, quien elevado al jardinero derecho para el segundo out. Japhet Amador recibe pasaporte a primera y Rodríguez pasa a la antesala, con dos out. Entra al bate Alfredo Hurtado, quien rueda out al lanzador Despaigne.

TERCERA ENTRADA. Alta. Tomateros en turno con Cristian Santana al bate, que rueda a segunda para el primer out. Luis Verdugo en la caja, y se poncha para el segundo fuera. Se presenta Poncho Ruiz con la carabina, pero rueda al campocorto para el tercero y fuera.

Tercera baja. Charros en turno, vienen Billy Hamilton para el primer out. Llega Michael Wielansky para poncharse, para que siga Julián Ornelas que conecta hit al izquierdo y se coloca en primera con un hombre fuera. Santana conecta hit y se acomoda en primera, empuja a Ornelas a segunda. Hay dos en los senderos con dos fuera. Wild pitch del lanzador Despaigne y envía a Gil a tercera y a Ornelas a segunda. Jack Mayfield pega sencillo al jardinero derecho y Gil y Ornelas anotan. Jack Mayfield corre a segunda y es puesto fuera.

CUARTA ENTRADA. Alta. Tomateros en turno. Abre Rudy Martin, que pega sencillo y se va a la primera colchoneta. Al bat Ramón Ríos, que intenta toque de pelota. No hay out. Luego la vuela al prado derecho para el primero fuera. En la caja, Esteban Quiroz, que conecta para el izquierdo y es puesto fuera. Ríos sigue en primera. Martin se roba la antesala y se coloca en posición de anotar. Quiroz conecta por el central y empuja a Martin a la registradora para colocar los cartones 2-1. Quiroz se queda en primera. Hay un out. Meneses con el tolete. Con disparo descontrolado, Quiroz se va a la antesala. Hay un out, en la antesala, que significa la del empate. Meneses se va con su "chocolate" para el segundo y fuera. Smith Jr. viene al bat, quien batea rodado al jardinero derecho y Quiroz es puesto out en home. Tres y fuera. Acaba la amenaza guinda.

Cuarta baja. Charros en turno con Reynaldo Rodríguez con el tolete, quien se poncha tirándole. En la caja de bate se mete Donovan Casey, quien la vuela al prado derecho para el segundo hombre fuera. Los pasillos, limpios. Toca turno a "El Gigante de Mulegé", Japhet Amador, quien recibe base por bolas y se coloca en la primera almohadilla con dos outs. Se presenta con su tolete, Alfredo Hurtado, que conecta a tercera para el tercero y fuera.

QUINTA ENTRADA. Alta. Tomateros en turno en la caja. César Mendoza con el madero, quien conecta de hit al jardín izquierdo y se coloca en la primera almohadilla sin out. Santana con el tolete. Hay hombre en primera sin out. Wild pitch de Bañuelos y Mendoza se va a la antesala sin out; Santana se poncha tirándole para el primero y fuera. Turno en caja de Verdugo, que conecta elevado al central para dos hombres fuera y un culichi en posición de anotar. Mendoza se coloca en tercera, con dos out. Poncho Ruiz con su tabla, pero rueda para out al campocorto. Caen los tres outs.

Quinta baja. Charros viene dispuesto a aumentar la ventaja con Billy Hamilton para iniciar el turno, pero recibe "chocolatazo" para el primero y fuera. Wielansky en la caja de bateo; pega línea al derecho para el segundo out. Salta con el madero, Mateo Gil, a quien le dan pasaporte y se coloca en primera. Julián Ornelas en turno al bat, con dos fuera. Ornelas recibe pasaporte y se va a primera, en tanto que Gil camina a la antesala y se presenta a batear Jack Mayfield, quien rueda al shortstop para el tercer out y dejar dos en los senderos.

Estamos en la mitad del choque y Charros de Jalisco tiene ventaja de una carrera sobre Tomateros de Culiacán, que están peleando por volver a casa con el juego de ventaja. El marcador: 2-1.

SEXTA ENTRADA. Alta. Tomateros vendrá con ganas de pelear. Inicia el turno Rudy Martin, que conecta sencillo al izquierdo y se coloca en primera base. Ramón Ríos viene a la caja; en toque de sacrificio, manda a Martin a segunda. Turno con el madero de Esteban Quiroz, quien pega roletazo al campocorto para el segundo y fuera; Martin se acomoda en tercera. Meneses en la caja, que conecta elevado al prado derecho para el tercero y fuera. Tomateros deja hombre a 90 pies de empatar.

Sexta baja. Charros buscará seguir anotando. Entra Rey Rodríguez con el madero, quien conecta sencillo al patio izquierdo y se coloca en base sin out. Donovan Casey en turno al bat, que en toque de sacrificio manda a Rodríguez a segunda, con uno y fuera. Viene el "gigante" charro Japhet Amador, que la eleva al prado derecho para el segundo out y Rodríguez se coloca en tercera. Turno con la carabina de Alfredo Hurtado, quien toca rola al lanzador para el tercero y fuera. Charros deja uno en los senderos.

SÉPTIMA ENTRADA. Alta. Tomateros buscará empatar y quizá aventajar. Viene a la caja de bateo Dwight Smith Jr. Cambio de pítcher por Charros: sale Bañuelos y entra Jesús Cruz. Smith Jr. rueda a primera base para el primero y fuera. Turno de Navarro que la vuela al patio izquierdo y cae el segundo out. Santana con el madero, que conecta doblete; viene cambio: sale Santana y entra el corredor emergente Édgar Robles. Entra a la caja Verdugo, que manda un volado al prado derecho para el tercero y fuera. Robles se queda como jardinero izquierdo, en tanto que Navarro es bateador designado.

Séptima baja. Charros en busca de aumentar el carreraje. Viene al bat Hamilton, quien conecta elevado a primera para el out número uno. Michael Wielansky en turno y recibe "chocolate" para el segundo y fuera. Se presenta con su carabina, Mateo Gil, quien recibe pasaporte de Despaigne y se va a primera con dos out. Tomateros cambia de serpentinero: sale Despaigne y le entra al quite José Torres, quien se ve las caras con Julián Ornelas, quien conecta rola al pítcher para el tercer out.

OCTAVA ENTRADA. Alta. Tomateros tiene oportunidad de oro. Al bat, Poncho Ruiz, quien rueda a primera para el out número uno. Viene Rudy Martin a la caja de bateo, a quien le obsequian su "pasaporte" a la primera colchoneta. Con el madero hace su aparición Ramón Ríos, quien batea para doble play.

Octava baja. Charros de Jalisco está a poco de quedarse con el tercero; si no "pisa el acelerador" podría ser empatado por Tomateros de Culiacán. Los anfitriones cambian de lanzador: sale Torres y entra al montículo David Gutiérrez. Turno en la caja del charro Jack Mayfield, quien rueda para el parador en corto y cae el primer out. Entra con su carabina Rey Rodríguez, que conecta para el pítcher para el segundo y fuera. Donovan Casey, quien sin hombre en senderos, buscará empatar, y entra en turno; sin embargo, la vuela para el prado derecho y cae el tercer out.

NOVENA ENTRADA. Alta. Tomateros viene a ganar, ganar. Charros cambia de serpentinero: sale cruz y entra el de lujo Trevor Clifton, quien lanzará para Esteban Quiroz, quien eleva al segunda base para el primero y fuera. Joey Meneses tiene oportunidad, pero recibe base por bolas. Entra con su carabina, Smith Jr., pero le regalan "pasaporte" y camina a primera, en tanto que Meneses pasa a la antesala. En turno al bat, Efrén Navarro, con un out, que recibe base por bolas. Casa llena de Tomateros de Culiacán. Cambio por Culiacán: sale Navarro y entra Ichiro Cano como corredor emergente; también sale Robles, quien es sustituido por Sebastián Elizalde. La mesa está servida para Elizalde, quien se puede convertir en el héroe tomatero; Elizalde rueda para out forzado en la intermedia. Meneses anota. Quedan Smith Jr. en tercera y Elizalde en primera. Hay dos en las esquinas. En su turno, Luis Verdugo la vuela al prado derecho para el tercero y fuera. Se empatan las acciones. El marcador: 2-2.

Novena baja. Charros sacó un sufrido inning, y ahora tienen la oportunidad de aventajar. Trae en turno al madero a "El Gigante de Mulegé", Japhet Amador. Hay cambios por ambos equipos: por Culiacán Elizalde permanece como jardinero izquierdo e Ichiro Cano como bateador designado. Por Jalisco sale el lanzador Gutiérrez y entra con todo Sasagi Sánchez. Amador batea sencillo al central y se coloca en primera. Sale Amador y entra José Ángel Ceceña. Se presenta con el madero, Hurtado. Hay uno en base sin out. Es el momento de Charros. Hurtado queda fuera en toque de sacrificio y Ceceña se mueve a la antesala con un out. Con el madero, Billy Hamilton, un hombre de peligro, pero la manda a volar al central y cae el segundo out. El escenario está listo para Michael Wielansky, quien recibe "pasaporte" intencional y se colocan hombres en segunda y primera, para que venga Mateo Gil, que conecta sencillo al central y lleva a Ceceña hasta la registradora, mientras Wielansky se coloca en antesala.

Charros de Jalisco deja con la cara a las lámparas a Tomateros de Culiacán y confirman la etiqueta de "caballo negro", y están a un juego de convertirse en los reyes de la Liga Mexicana del Pacífico, para representar a México en el clásico caribeño. El juegazo terminó con los cartones 3-2, a favor de Jalisco.

Las acciones regresan al martes, al Estadio Nación Guinda, cuando los dueños del pasto, Tomateros de Culiacán buscarán empatar la serie, en tanto que Charros de Jalisco irá con todo para quedarse con el título.