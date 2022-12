"Canelo" Álvarez se ofrece a pagar operación de bebé prematuro

Esta vez el pugilista se ofreció a pagar los gastos médicos de un bebé prematuro de seis meses, que necesita ser operado o perderá la vista por completo.

A través de un video, Karen y Raúl, padres del pequeño Dante, solicitaron apoyo explicando que su hijo padece retinopatía nivel cinco, que puede ocasionar que la retina se desprenda del ojo y quede ciego.

URGENTE



¡Buenas tardes! Les presentamos a Dante, un bebé prematuro que necesitó urgente una cirugía de retinopatía y que la doctora @retinamexico apoyó nuevamente a operarlo sin cobrar sus honorarios, sin embargo hay que pagar los costos del hospital e insumos pic.twitter.com/l7FWMOgXzb — Por ti y Contigo A.C (@portiycontigomx) December 4, 2022

La suma que los angustiados padres necesitan para la cirugía de Dante, es de 70 mil pesos, misma que cubrirá los costos del hospital e insumos, ya que la doctora que lo atiende se ofreció a operarlo sin cobrar honorarios.

Varios internautas se conmovieron al ver la publicación hecha desde la página de la asociación civil "Por ti y contigo", y se organizaron para compartir la publicación, etiquetando al boxeador tapatío.

Como tenemos que hacer para ayudar??? Solo manden un número por favor https://t.co/6uDxjAeKMB — Canelo Alvarez (@Canelo) December 5, 2022

Necesito un número de teléfono de los papás, para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada pero no me gusta depositar en cuantas uno nunca sabe. Muchas gracias! https://t.co/siXe5bmKF6 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 5, 2022

El video llegó rápidamente al "Canelo", quien no dudó en contestar y ofrecer su ayuda a la familia del pequeño. "¿Cómo tenemos que hacer para ayudar? Solo manden un número, por favor", escribió.

El pugilista pidió el contacto directo con los papás de Dante, luego de que la asociación civil le mandara sus datos bancarios. "Necesito un número de teléfono de los papás para preguntarles cuánto es lo que necesitan. No es por nada, pero no me gusta depositar en cuentas, uno nunca sabe. Muchas gracias", explicó