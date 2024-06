"Canelo" Álvarez firma acuerdo y peleará ante William Scull

Aunque el arreglo se haya concretado, el tapatío primero tiene en puerta un combate ante el boricua Edgar Berlanga

Por: Joel Luna

El equipo de Saúl “Canelo” Álvarez, podría haber llegado a un acuerdo con el equipo del cubano William Scull, quien es el rival mandatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aunque el arreglo se haya concretado esto no significa que sea la próxima pelea del tapatío, ya que el mexicano está alistando detalles para enfrentarse al puertorriqueño Edgar Berlanga.

Esta información la dio a conocer Salvador Rodríguez especialista de temas de boxeo de la página ESPN.

El equipo de “Canelo” Álvarez, no se ha pronunciado de forma oficial al respecto, el trato con Scull fue para evitar una subasta programada por la FIB, para el combate de peso súper medio.

Por su parte David Benavides, decidió ejercer su derecho como rival mandatorio del consejo mundial de boxeo (CMB), sin embargo el arreglo de “Canelo” team con Scull que fue confirmado por la Agon Sports agencia que representa al cubano, sería el tipo de "step aside" (que sería la manera de evadir a Benavides) , y dejaría libre el camino para enfrentar a Berlanga en septiembre próximo.

"Equipo de William Scull informó que llegó a un acuerdo con el de "Canelo" y no habrá subasta. No darán más detalles. Supongo será acuerdo por step aside. Édgar Berlanga ha dejado saber a su equipo que habrá que alistarse para Canelo. Nada oficial de parte del Canelo Team".

SIN DAR DETALLES DEL ARREGLO

Ninguna de las dos partes ha dado detalles del arreglo, se espera que en los próximos días la FIB informe si en canelo conservará su cinturón de campeón mundial de este organismo, luego de que hubo arreglo con el cubano Scull.

AFICIÓN DESAPRUEBA RIVALES

Luego de que se dio a conocer el arreglo de Saúl “Canelo” Álvarez con el cubano William Scull, la afición desaprobó a los rivales a través de redes sociales, una gran parte de ellos consideran que ni Scull ni Berlanga son rivales para poner en dificultades a “Canelo”

Con este acuerdo se aleja más la posibilidad de que Saúl “Canelo” Álvarez tenga un enfrentamiento con el México americano David Benavides.