´Canelo´ Álvarez dice que si se enfrenta a Mayweather le ganaría

"Sin ninguna duda le ganaría, sería una pelea diferente. Hoy en día soy un peleador más maduro, tengo mucha más experiencia, aprendí mucho con ese derrota. Ese día que perdí, dijo que no me volvería a pasar, me dolió mucho perder porque quería salir con los brazos en alto, Dios sabe por qué hace las cosas", afirmó.

Saúl presume su gran marca que tiene en el boxeo, 55-1-2, sólo ha caído con Mayweather, el "Money" terminó con el invito del "Canelo", el 14 de septiembre de 2013 lo venció por la decisión unánime, el mexicano en ese entonces tenía 23 años.

Respecto en su próximo combate, dijo que enfrentar a Billy Joel Saunders no será fácil, es un peleador muy duro, zurdo, se mueve mucho y es muy duro para pelea, subrayó.