Bruno Surace sube 46 posiciones en el ranking mundial y entra al Top 10. Este es su lugar

La noche del sábado 14 de diciembre, la algarabía estaba a tope en el Estadio Caliente, en Tijuana, con la pelea entre el peleador mexicano Jaime Mungía y el francés Bruno Surace.

Sin embargo, el galo hizo enmudecer miles de gargantas cuando, con un derechazo salido de la nada, pegó tremendo moquetazo en la mandíbula del boxeador tijuanense que se desplomó como fardo ante la mirada atónita de sus coterráneos.

Y es que el púgil francés mandó a la lona a Jaime Munguía por la vía del cloroformo, para mantener el invicto y que su récord quedara en 26 victorias, cero derrotas y dos empates, cinco triunfos de los cuales fueron por nocaut.

