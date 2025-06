Brasil asegura su pase al Mundial 2026 con gol de Vinicius sobre Paraguay

PARTIU, STATES!



Presente em TODAS AS COPAS, a Seleção Brasileira confirmou a vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (10), com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na NeoQuímica Arena, em São Paulo.



